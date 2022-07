EM der Frauen – Ein Wundertor sichert Englands Finaleinzug Die «Lionesses» stürmen mit einem Spektakel ins Wembley. England bezwingt im Halbfinal Schweden 4:0. Marco Keller

Alessia Russo setzt zu ihrem Traumtor an. Foto: Naomi Baker (Getty Images)

Und dann waren in Sheffield 28’624 Münder gleichzeitig offen. Alessia Russo war dafür verantwortlich, die englische Einwechselspielerin. Zuerst scheiterte sie aus bester Position, beim Abdrehen kam sie aber noch einmal an den Ball und traf mit dem Absatz. Es war das 3:0, die endgültige Entscheidung in diesem Halbfinal und gewiss einer der schönsten Treffer in der gesamten Geschichte von Fussball-England.

Alessia Russo gelingt für England im Halbfinal gegen Schweden ein Traumtor. Video: SRF

Das 4:0 durch Fran Kirby hatte dann nur noch statistischen Wert. «It’s coming home» schallte es nun durchs weite Rund. So richtig in Fahrt gekommen waren die Gastgeberinnen in der 34. Minute durch, natürlich, Beth Mead, die ihr sechstes Turniertor erzielte.

Das 2:0 durch Lucy Bronze (48.), die ehemalige Weltfussballerin und Teamkollegin von Ana Maria Crnogorcevic bei Barcelona, leitete den Triumphmarsch ein. Einzig der Anfang war für England in der von Esther Staubli geleiteten Partie harzig verlaufen. Nach 21 Sekunden hatte Schweden die erste Chance, nach 14 Minuten betrug die Anzahl Tormöglichkeiten 4:1.

Zuletzt war England dreimal in Serie im Halbfinal gescheitert, nun können die «Lionesses» am Mittwoch entspannt bei Deutschland gegen Frankreich zuschauen. Für die Einheimischen geht es definitiv ins Wembley. Gelingt ihnen am Sonntag die Revanche für die Niederlage der Männer vor 385 Tagen gegen Italien? Die Chancen stehen gut.

