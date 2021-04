Analyse zum YB-Meistertitel – Ein wenig Gleichgültigkeit und viel Geschichte Die Young Boys sind zum vierten Mal in Folge Meister. Dass sie auf dem Weg zum Titel kaum gefordert wurden, ist ein Problem – für den Schweizer Fussball, aber auch für sie selbst. Meinung Dominic Wuillemin

Die ganze Mannschaft feiert den 15. Meistertitel. Foto: Christian Pfander

Walter Eich, Heinz Schneiter, Geni Meier – in der 123-jährigen Geschichte der Young Boys sind das Namen für die Ewigkeit. Viermal in Folge gewannen sie mit YB den Titel (1957 bis 1960), sie holten zudem das Double aus Meisterschaft und Cup (1958); Eich im Tor, Schneiter in der Abwehr, Meier im Sturm.

David von Ballmoos, Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Miralem Sulejmani, Nicolas Ngamaleu und Jean-Pierre Nsame – viermal in Folge haben sie nun den Titel gewonnen, als erste YB-Spieler seit Eich, Schneiter und Meier. Sie holten zudem das Double (2020); von Ballmoos im Tor, Aebischer, Fassnacht, Sulejmani und Ngamaleu im Mittelfeld, Nsame im Sturm. Die Parallelen sind frappant. Aber sind es Namen für die Ewigkeit? Vielleicht.