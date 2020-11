Jordan Lotomba – Und wieder ist ein Schweizer Nationalspieler infiziert Jordan Lotomba und ein Mitglied des medizinischen Staffs des Schweizer Nationalteams sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Adrian Hunziker

Bei den Tests, die das Schweizer Fussball-Nationalteam bei seinem Zusammenzug am Montag in Pratteln durchführte, sind Jordan Lotomba vom OGC Nice, sowie ein nicht genanntes Staff-Mitglied positiv getestet worden. Alle anderen Testresultate sind negativ ausgefallen. Beide infizierten Personen befinden sich in Quarantäne.

Nach Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst des Kantons Basel-Land sind für das Nationalteam keine weiteren Massnahmen notwendig, heisst es in einer Mitteilung es Verbands.

Das Nationalteam fliegt wie geplant am Dienstagvormittag nach Belgien, wo am Mittwochabend in Leuven das Länderspiel Belgien - Schweiz stattfindet. Nach dem Ausfall Lotombas verzichtet Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf die Nachnominierung eines weiteren Spielers. Das Team reist mit 23 Spielern nach Brüssel.

Bereits beim Zusammenzug Anfang Oktober gab es bei der Testreihe Coronafälle. Damals wurden zuerst Xherdan Shaqiri und später auch Manuel Akanji positiv getestet.