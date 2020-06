Nobelpreiswürdige US-Literatur – Ein weisses Land – von Hass zerfressen Ein Wochenende dreier alternder Männer und das Rätsel um ihre verschwundene Jugendliebe: Mit seinem neuen Roman «Jenseits der Erwartungen» erweist sich Richard Russo als legitimer Nachfolger John Updikes. Martin Ebel

Richard Russo gewann mit «Empire Falls» den Pulitzerpreis. Sein neuer Roman setzt die Erkundung der verunsicherten amerikanischen Mittelklasse fort. Foto: David Levenson (Getty Images)

Wer an Literatur den Anspruch stellt, die Menschen in ihrer farblichen Vielfalt abzubilden – also «diversity» zu praktizieren –, der wird den neuen Roman von Richard Russo enttäuscht beiseitelegen. «Jenseits der Erwartungen» hat ein ausnahmslos weisses Personal, die aktuelle Rassenproblematik spielt keine Rolle. Aber das Land, das uns der grosse US-amerikanische Autor zeigt, ist auch in seiner weissen Mehrheit ein zutiefst zerrissenes, entlang verschiedener Fronten in sich verfeindetes Land.