Er warnte vor der Gewalt, jetzt droht sie ihm selbst

Ralph Ghadban will dem Besucher etwas zeigen. Er holt sein Handy, wischt lange über den Bildschirm, klickt schliesslich ein Video an. Ein libanesischer Berliner mit Bart lacht in die Kamera und prahlt: «Wir haben heute Geburtstag!» Er zeigt seinen neuen Mercedes, am Handgelenk funkelt eine neue Rolex, der Kofferraum ist voller Einkaufstaschen von Versace bis Gucci. Dann schwenkt die Kamera auf das Jobcenter auf der anderen Strassenseite. Der Mann höhnt: «Wir Libanesen leben alle vom Staat. I love you, Jobcenter!»