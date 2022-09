Glosse über Holzkühe – Ein Vulkanausbruch brachte Brienz auf den Holzweg Das Oberländer Dorf ist das Schweizer Mekka der Holzbildhauerei. Seit einigen Wochen weckt eine riesige Holzkuh zwiespältige Gefühle. Alexander Sury

Kolossal: Die Godzilla-Holzkuh vor dem neuen Bretterhotel mit Erlebniswelt in Hofstetten. Foto: Bruno Petroni

Ich stehe in Brienz in einem Ladenlokal für Holzschnitzereien und staune. Etwa über diesen sitzenden Bären mit Fischrute aus Lärchenholz, für 1000 Franken zu haben, und da, hoch oben, sitzen die drei «Weisheitsaffen» übereinander und sagen nichts, hören nichts und sehen nichts. Kaufpreis: 800 Franken. Während die Affen in Japan bekanntlich die Bedeutung «über Schlechtes weise hinwegsehen» haben, werden sie in der westlichen Welt eher als «alles Schlechte nicht wahrhaben wollen» interpretiert.