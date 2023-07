Spar- und Leihkasse Frutigen – Ein vielversprechendes erstes Semester Der Geschäftserfolg der Spar- und Leihkasse Frutigen im ersten halben Jahr 2023 ist gegenüber letztem Jahr gestiegen. PD

Blick auf den Hauptsitz der Spar- und Leihkasse in Frutigen. Foto: Archiv BOM / Corina Kobi

«Die Spar- und Leihkasse Frutigen geht von erfolgreichen Zahlen für das ganze 187. Geschäftsjahr aus», bewertet das Geldinstitut den Erfolg des laufenden Jahres in seiner Medienmitteilung. Die Bank liege auf Kurs, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Dies sei jedoch stark von der weiteren Zinsentwicklung abhängig, schreibt die SLF in Bezug auf das laufende Jahr.

Konkreter ist der Blick zurück, denn im ersten Semester 2023 habe die SLF «erfreuliche Resultate» erzielt. Viele Kundinnen und Kunden haben sich wieder für das Zeichnen von Kassenobligationen entschieden, was diese Bestände um 10,1 Millionen Franken ansteigen liess. Der Gesamtbestand der Kundengelder liegt trotzdem leicht unter dem Jahresendstand (minus 0,2 Prozent oder minus 2,8 Mio. Franken).

Finanzgeschäft profitierte

Mitunter sei dies aufgrund einer Umschichtung von Pensionskassen-Kundengeldern in Wertschriftenanlagen von rund 10 Mio. Franken zustande gekommen. Die Bautätigkeit in der Region und das Interesse an Immobilien seien trotz höherer Zinsen gross. Davon habe auch das Finanzierungsgeschäft profitiert, mit einer Zunahme der Kundenausleihungen von 18 Mio. Franken. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 10,9 Mio. Franken auf neu 1,784 Mrd. Franken.

Geschäftserfolg nimmt zu

Im Kerngeschäft wuchs der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft um 846’000 Franken (+9,2 Prozent). In dieser Zahl enthalten ist auch der Zinsaufwand, der sich gegenüber der Vorjahresperiode mehr als verdoppelte. Auf der Kostenseite konnte die Bank eine Reduktion des Geschäftsaufwands um 23’000 Franken ausweisen. Der Geschäftserfolg kam bei 4,099 Mio. Franken zu liegen, was einer Zunahme von 16,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Neubauprojekt in Reichenbach sei weiterhin auf Kurs. Die Eröffnung der neuen Agentur ist für Februar 2024 geplant. Die acht Mietwohnungen in den Obergeschossen werden per 1. Februar 2024 bezugsbereit sein.

