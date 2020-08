Start zum Tunnelbau in Wilderswil – Ein Tunnel durchs Dorf gegen den Ferien-Verkehr Der Bau des 560 Meter langen Umfahrungs-Tunnels durch das Dorf Wilderswil hat begonnen. Ab Ende 2021 steht die Fläche im Dorfzentrum, unter welcher er entsteht, wieder zur Verfügung.

Statt durch Wilderswil hindurch wird der Verkehr künftig unter dem Dorf hindurch geleitet. Foto: Google Streetview

Im Oberländer Dorf Wilderswil haben am Dienstag die Bauarbeiten am Tunnel begonnen, welcher künftig den Strassenverkehr unter dem Dorfkern hindurch führt. Am symbolischen ersten Spatenstich für dieses Herzstück der Umfahrung von Wilderswil traten zehn Schulkinder auf.

Wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion mitteilte, trug jedes Kind eine Schaufel mit einem aufgemalten Buchstaben. Zusammen ergaben diese Buchstaben das Wort «Wilderswil». Die Kinder zeigten so laut Mitteilung, dass sie es sein werden, welche in Zukunft von den Vorteilen der Wilderswiler Umfahrungsstrasse profitieren.

Im Tagbau

Der 560 Meter lange Tunnel wird im Tagbau erstellt. Ab Ende 2021 steht die Fläche im Dorfzentrum, unter welcher er entsteht, wieder zur Verfügung. Die neue Strasse ist in rund vier Jahren fertig und entlastet das Dorf vom Verkehr in Richtung Oberländer Tourismusorte. Die Umfahrung kostet den Kanton Bern 74 Millionen Franken.

Besonders an Wochenenden und in den Ferien staut sich in Wilderswil der Verkehr, wenn Ausflügler Richtung Grindelwald und Lauterbrunnen unterwegs sind. Bis zu 15'000 Fahrzeuge queren täglich das Dorf. «Das Nadelöhr Wilderswil wird bald Vergangenheit sein», sagte die Gemeindepräsidentin von Wilderswil, Marianna Lehmann, laut Mitteilung beim Anlass.

Auch ein Hochwasserschutz

«Die attraktivere Erschliessung der touristischen Jungfrauregion ist von zentraler Bedeutung. Bessere Sicherheit und hochwertigere Wohnqualität für Einwohnerinnen und Einwohner von Wilderswil scheinen mir aber noch bedeutender zu sein», sagte der Bau- und Verkehrsdirektor des Kantons Bern, Christoph Neuhaus.

Das Projekt ist abgestimmt mit dem Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz Interlaken. Der Tunnel wird Wilderswil künftig auch vor Überschwemmungen schützen: Bei Hochwasser wird er zum Abflusskorridor.

SDA/zec