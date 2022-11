Tagestipp: Ensemble Proton – Ein Tonsystem für ganz eigene Klangwelten Das Ensemble Proton lässt in drei Uraufführungen eine lange «verschollene» Holzorgel wieder erklingen. Alexander Sury

Sie geben dem Renaissance-Instrument Arciorgano wieder eine Bühne: Das Ensemble Proton aus Bern. Foto: Remo Ubezio

Am Konzertabend «From Plank to Plank» präsentiert das Ensemble Proton drei Uraufführungen von Burkhard Kinzler, Anda Kryeziu und Caspar Johannes Walter. Eine Oktave umfasst bekanntlich weit mehr als die «gängigen» 12 Töne. Bereits in der Renaissance wurden neue Instrumente entwickelt, die diesem Umstand gerecht werden – unter anderem die Holzorgel Arciorgano mit 36 Tönen pro Oktave. Diese Holzorgel war lange «verschollen», da keine Originalinstrumente oder Rekonstruktionen mehr existierten – bis 2016 in Basel ein Arciorgano nachgebaut wurde. Um diese Musik überhaupt spielen zu können, werden für das Konzert das Piano durch ein Arciorgano und die moderne Harfe durch eine Barockharfe ersetzt. (lex)

Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

