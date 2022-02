Tagestipp: «Die Panne» – Ein Theaterstück auf Beizen-Tour Das Berner Theater an der Effingerstrasse schickt Dürrenmatts Komödie «Die Panne» aufs Land – und in diverse Gasthäuser. Regula Fuchs

Christoph Keller, Aaron Frederik Defant und Simon Wenigerkind bei einer früheren Vorstellung von «Die Panne». Foto: Severin Nowacki

Das Theater im Säli hat vor allem auf dem Land Tradition. Diese wird nun neu interpretiert, und zwar vom Berner Theater an der Effingerstrasse, welches das Stück «Die Panne» auf Beizen-Tour quer durch den Kanton schickt. In Friedrich Dürrenmatts Komödie verschlägt es einen Textilvertreter in ein Dorf, wo ihm bei einer Zusammenkunft pensionierter Juristen der Prozess gemacht wird. (reg)

