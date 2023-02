Tagestipp: «I’m here» – Ein Theater ohne Schauspieler Der Audio-Rundgang «I’m here» führt in die Schaffensräume von Künstlerinnen und Künstlern im Atelierhaus Progr.

Foto: PD

«I’m here» heisst der neue Audio-Rundgang von Recycled Illusions und Stattland in Kooperation mit dem Atelierhaus Progr. Dabei ist hier gar niemand, jedenfalls nicht in Form eines Körpers. Ausgerüstet mit Kopfhörern, werden die Besucherinnen und Besucher einzeln von einer Stimme durch den Progr geführt. Dabei erzählen fünf Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit und laden die Zuhörenden ein in ihre Schaffensräume. So erstrahlen die weissen Wände der alten Klassenzimmer im über hundertjährigen Gebäude in den verschiedensten Farben und Formen. (xen)

