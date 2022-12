Robert Walsers «Räuber»-Mikrogramme – Ein Tagedieb tänzelt über die Berner Brückengeländer In Bern entwarf der Schweizer Autor Robert Walser seinen letzten Roman: «Der Räuber» gehört zum Radikalsten und Verrücktesten, was es in der Literatur gibt. Ulrich Weber

Der junge Robert Walser war begeistert von Schillers Drama «Die Räuber». Das Aquarell zeigt ihn 1894 als 16-Jährigen, kostümiert als «Räuber»-Figur, gemalt von seinem Bruder Karl Walser. Foto: Keystone/Robert-Walser-Stiftung/Str

«Er sass in besprochenem Garten lianenumwachsen, töneumschmetterlingelt und umschlingelt von den Schlingeleien seiner Liebe zur schönsten Herrentochter, die je aus den Himmeln der elterlichen Behütetheit in die Öffentlichkeit herabsprang, um das Herz eines Räubers mit ihren Reizen totzustechen.» Derartige Satzgirlanden flicht Robert Walser im Sommer 1925 an der Gerechtigkeitsgasse 29 in winziger Bleistift-Handschrift in sein neues Romanmanuskript.