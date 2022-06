Neuer Range Rover – Ein SUV wie das Empire Der Range Rover ist automobiler Kult. Die neue Generation klotzt mit Grösse, Leistung und Ausstattung – und macht trotz zwei spannenden Plug-in-Hybrid-Varianten gar nicht erst auf verschämtes Ökoauto. Peter Eck

Entschlackte Ikone: Der neue Range Rover überzeugt auf den ersten Blick mit seinem glatten Design Fotos: Land Rover

Grosse SUV sind ja das Hassobjekt schlechthin für ökologisch orientierte Menschen, aber auch für bestimmte Politiker, wobei es hier durchaus eine Schnittmenge geben kann. So oder so werden alle diese Hater sicher nicht begeistert sein von einem neuen Fahrzeug, das mit Längen von 5,05 bzw. 5,25 Meter und Gewichten von 2,5 bis 2,8 Tonnen jeglichen Versuchen von Einsparung an Verkehrsfläche und Nachhaltigkeit Hohn zu sprechen scheint. Dem könnte der Fan des neuen Range Rover nur entgegenhalten, dass es nun immerhin auch zwei Plug-in-Hybride in der Antriebspalette gibt, womit die Elektromobilität immerhin als Teilzeitarbeiter in der Geländewagen-Ikone angekommen ist. Und dass der Range auch in der neuen Generation so wirkt, als sei er aus dem Vollen geschnitzt und man in und mit ihm noch am Tag des Jüngsten Gerichts vor demselben vorfahren könnte. Was dann ja auch eine gewisse Art von Nachhaltigkeit wäre.