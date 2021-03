Jonas Projer war Chef und Aushängeschild von Blick TV – einem der ambitioniertesten und teuersten Medienprojekte der letzten Jahre in der Schweiz. Was bedeutet sein Abgang nach nur einem Jahr für Ringier?

Sie haben sehr stark für Blick TV und den Transfer von Jonas Projer eingesetzt, das Projekt ist sozusagen Ihr Kind. Ist der Abgang für Sie auch eine persönliche Enttäuschung?

Blick TV ist erstens ein strategisches Ziel: also die Marke «Blick» digital mit substanziell mehr Bewegtbild zu versorgen. So wie wir das in allen anderen 15 Ländern mit unseren digitalen Medien tun. Blick TV ist aber – ja – auch eine Herzensangelegenheit. Ich glaube daran. Ich engagiere mich persönlich. Näher und operativer als bei anderen Projekten unter dem Dach der Ringier-Gruppe. Der Wechsel von Jonas Projer kam überraschend für mich. Er hat mich vor einer Woche informiert. Wir haben zweimal dreissig Minuten telefoniert. Ich habe mich am Ende bei ihm bedankt. Und ihm viel Erfolg bei der «NZZ am Sonntag» gewünscht. Beides herzlich.