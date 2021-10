Sprachlupe-Autor sagt Adieu – Ein stolzes Programm mündet im «Ver-Bund» Sprachlupe-Kolumnist Daniel Goldstein sagt nach 48 Jahren dem «Bund» Lebwohl. Meinung Daniel Goldstein

Erstausgabe des «Bund» vom 1. Oktober 1850. Foto: Adrian Moser

Der Zeitungsname war Programm, als «Der Bund» 1850 erstmals erschien. Das Blatt trat zwei Jahre nach Gründung des Bundesstaats an, um «die Errungenschaften von 1848 zu erhalten und zu vertheidigen und zugleich die aus denselben resultirende Entwicklung zu unterstützen, mit einem Worte: die eidgenössische Politik zu vertreten». Den Anstoss dazu hatte 1847 eine Gruppe radikal-liberaler Schweizer in London gegeben; hier keimte «die Idee eines grösseren, ausser und über den Parteien stehenden, die allgemeinen schweizerischen Fragen vertretenden Blattes, welches namentlich auch dem Auslande die schweizerischen Zustände in wahrem Lichte vorführen sollte».