Nach dem Aus für Bio Schwand – Ein Stich ins Herz der Berner Bioszene Die Bio Schwand AG ist gescheitert. Welche Folgen hat das für Biobäuerinnen, Biobauern und Organisationen? Nicht für alle negative. Johannes Reichen

«Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», sagt Nachbar Urs Siegenthaler. Foto: Franziska Rothenbühler

Vitus Schafer hat es geahnt. «Ich war skeptisch, ob das gut kommt.» Schafer war einst Präsident der Produzentenorganisation Bio Freiburg, einer Sektion von Bio Suisse. Als es im November 2009 darum ging, ob Bio Suisse das Münsinger Projekt Bio Schwand finanziell unterstützen solle, war er dagegen. Und sagte das an der Delegiertenversammlung von Bio Suisse auch.

Zwölf Jahre später ist die Bio Schwand AG am Ende. Am Montag wurde über die Firma der Konkurs eröffnet. Das ambitiöse Projekt eines Biozentrums in Münsingen von Initiant Heinz Iseli ist gescheitert. «Das gibt mir im Nachhinein recht», sagt Schafer. 2009 fand er aber kein Gehör. Vorstand und Delegierte von Bio Suisse gewährten der Bio Schwand AG ein Darlehen von 400’000 Franken und kauften Aktien für 100’000 Franken.