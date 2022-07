Hitzestress bei Tieren – Ein Sprühnebel kühlt den Stall Kühe reagieren auf Hitze besonders empfindlich. Landwirt Simon Tschannen hat seinen Freilaufstall deshalb mit einer Sprinkleranlage ausgerüstet. Brigitte Jeckelmann (BT)

Dank der Sprinkleranlage ist die Temperatur für die Kühe in Simon Tschannens Freilaufstall erträglich. Foto: Matthias Käser

Nachmittags um halb zwei Uhr in Mörigen am Bielersee. Die Sonne brennt, das Thermometer steht auf 34 Grad. Im Stall von Simon Tschannen ist es wesentlich angenehmer. 41 Kühe stehen in dem luftigen Gebäude. Sie sind rot-weiss oder schwarz-weiss gefleckt, von der Rasse Red Holstein. Die Tiere können sich auf der ganzen Fläche frei bewegen: Manche stehen im überdachten Auslauf, einige dösen auf den Liegeflächen mit Stroh. Die meisten stehen am Futtertrog und fressen. Neugierig drehen sie ihre Köpfe in Richtung der Besucher.