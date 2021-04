Operationen im Berner Oberland – Ein Spital auf dem Land – zu welchem Preis? Die Gemeinden sollen das Spital Zweisimmen retten – oder für eine Geburt über eine Stunde Fahrt in Kauf nehmen. Hat die Gesundheitspolitik die Randregionen vergessen? Brigitte Walser

Isabell ist Anfang März in einem Chalet im Berner Oberland zur Welt gekommen. Wenige Stunden nach der Geburt schläft sie ruhig bei ihrer Mutter im Zimmer des Geburtshauses Maternité Alpine in Zweisimmen. Im Nebenraum untersucht eine Hebamme eine schwangere Frau, und im oberen Stock richtet eine Mitarbeiterin ein Zimmer für die nächste Mutter her. Die Räume waren ursprünglich als Ferienwohnungen konzipiert, nun betreuen darin Hebammen Frauen vor und während der Geburt, kümmern sich um Babys und Mütter im Wochenbett und fahren von hier aus zu jungen Familien auf Hausbesuch – teils kilometerweit steile Hänge hinauf zu abgelegenen Höfen. Die Arbeit der Hebammen ist gefragt. Trotzdem ist die Zukunft des Geburtshauses in der Schwebe. Sie hängt unter anderem davon ab, wie es mit dem Spital Zweisimmen weitergeht.