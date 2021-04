Saisonbilanz der SCL Tigers – Ein Spieler weint, ein Trainer macht sich angreifbar Nach dem 2:5 gegen die ZSC Lions ist Langnaus Saison vorbei. Ein Rückblick auf 42 Niederlagen, einen viel diskutierten Trainerwechsel und rare Glücksmomente. Philipp Rindlisbacher , Marco Oppliger

Ein Symbolbild für diese Saison: Die SCL Tigers kämpften oftmals eindrücklich – und mussten trotzdem meistens als Verlierer vom Eis. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Endlich ist es vorbei.

Dieses letzte halbe Jahr war für die SCL Tigers schwer zu ertragen. 52 Spiele, 42 Niederlagen, ein Torverhältnis von minus 91 – Langnau war noch schwächer als in der Saison 2012/2013, die im Fall in die NLB mündete (13 Siege in 50 Qualifikationsspielen). Die Derniere gegen die ZSC Lions endete 2:5, die Gäste schossen 50-mal auf Tigers-Goalie Damian Stettler. Das Ergebnis konnte nicht überraschen, hätten doch kaum mehr als eine Hand voll Emmentaler einen Stammplatz bei den Zürchern, die sich gerade noch den Platz im Playoff sicherten.