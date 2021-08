Mein Sommerjob: Im Sommertheater als Souffleuse – Ein Sommer mit Ehebrechern, Lügnerinnen und Hochstaplern Als Souffleuse erlebte ich Boulevardtheater von unten. Dass ich mich dabei auch meinen tiefsten Ängsten stellen musste, war nicht vorhersehbar. Simone Klemenz

Unerwartete Entdeckung: Die Autorin war bei ihrer Arbeit nicht alleine im Souffleurkasten. Illustration: Pedä Siegrist

Durch ein Loch im schweren Samtvorhang beobachte ich das Publikum. Die Sitzplätze füllen sich, graues Haar reiht sich an weisses. Auf den kleinen Gartentischchen, die die Sitzreihen durchbrechen, drängeln sich zahlreiche übergrosse Eiskaffees. Auch ein Gläschen Sekt gönnt sich so mancher. Der Abend soll ja schliesslich heiter werden. Plötzlich dröhnt ein lauter Gong durch das Gartentheater, das Stimmenwirrwarr verwandelt sich in Flüstern und Gekicher, und ich weiss, dass die Zeit gekommen ist, hinabzusteigen.

Wie dem Partner verheimlichen, dass just in diesem Moment eine Geliebte im Bett an gesalzenen Nüssen knabbert?