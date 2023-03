Gestürzter erzählt – Ein Skisturz, 200’000 Franken Kosten – und das Ende seiner Karriere Skifahrerinnen und Snowboarder in der Schweiz verunfallen zunehmend schwer. Der Fall eines Mannes Mitte fünfzig zeigt, welche Folgen ein Sturz finanziell wie privat haben kann. Alexandra Aregger

Sandro Zemp (Name geändert) bei sich zu Hause auf der Terrasse. Vergangenen Winter ist der erfahrene Skifahrer schwer gestürzt und kämpft bis heute mit den Folgen. Foto: Urs Jaudas

Frühmorgens, eine Skipiste im Berner Oberland. Sandro Zemp (Name geändert) ist früh aufgebrochen, einige Schwünge hat er bereits hinter sich. «Ich fahre oft Ski, 25 bis 35 Tage pro Saison sind normal», erzählt Zemp. Was er damit andeuten will: Es lag nicht am Können, nicht an der Erfahrung. Denn eine frühe Abfahrt an diesem Samstagmorgen im vergangenen Winter endet tragisch.