Kritik an geplanten Corona-Regeln – «Ein Skigebiet ist kein geschlossener Raum» Wintersport-Verantwortliche im Berner Oberland bezeichnen die von Bundesrat Alain Berset vorgeschlagenen Massnahmen als kaum umsetzbar. Adrian Hopf-Sulc

Wie viele Leute verträgt es in einem Skigebiet? Darüber entscheidet der Bundesrat am Freitag. Foto: Urs Jaudas

Wie können die Schweizer Skigebiete das Weihnachtsgeschäft retten, ohne zum neuen Ischgl zu werden? Gesundheitsminister Alain Berset hat strenge Massnahmen vorgeschlagen, darunter die Beschränkung der Gästezahlen und den Verzicht auf Selbstbedienungsrestaurants in geschlossenen Räumen. Am Freitag entscheidet der Bundesrat.

«Wir erachten die vorgeschlagenen Beschränkungen als sehr kritisch und in der Praxis kaum durchführbar», schreibt Matthias In-Albon, Geschäftsführer der Bergbahnen Destination Gstaad AG. Die Skigebiete in der Region Gstaad haben laut In-Albon elf Zutrittspunkte. «Es ist nicht möglich, den Zutritt gesamtheitlich in Echtzeit zu steuern, weil keine zusammenhängenden Zutrittssysteme existieren.»