«Apropos» – der tägliche Podcast – Was, wenn die Strategie nicht aufgeht? Der Bundesrat hat seine neue Impfoffensive vorgestellt. Inlandchefin Raphaela Birrer erklärt, was dabei aufgefallen ist – etwa Alain Bersets Zurückkrebsen bei der Impfziel-Frage. Vivienne Kuster , Mirja Gabathuler als Host , Raphaela Birrer als Gast

Nach der Bundesratssitzung an der Hochschule Luzern traf sich der Bundesrat zum Apéro mit der Bevölkerung im Verkehrshaus. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Fast eine Million Menschen mehr als heute sollen sich in der Schweiz impfen lassen. Dieses Ziel formulierte Bundesrat Alain Berset gestern an der Pressekonferenz nach der Sitzung des Bundesrats in Luzern. Oder war das nur ein Richtwert?

Die Grundbotschaft auf jeden Fall war klar: Es braucht noch viel Überzeugungsarbeit bei den Menschen, die bisher bei der Impfung zögern. Bereits Anfang Oktober hatte der Bundesrat daher eine Impfoffensive angekündigt und mehrere Ideen in die Vernehmlassung gegeben. Einige – etwa der 50-Franken-Gutschein für «Impfluencer» – wurden rasch gekippt. Nun will der Bundesrat vor allem auf Information setzen: mit einer nationalen Impfwoche, persönlichen Beratungen und Impfmobilen.

Reicht das aus, um deutlich mehr Menschen anzusprechen? Was, wenn die Strategie nicht aufgeht? Und welche Bedeutung hat das Treffen der Bundesrätinnen und Bundesräte mit der Bevölkerung in Luzern, in Anbetracht der lauten Gegnerschaft des Covid-Gesetzes? Darüber spricht Inlandchefin Raphaela Birrer mit Mirja Gabathuler in einer neuen Folge «Apropos».

Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland der Redaktion Tamedia. @raphaelabirrer

