Jungmaler Leon Löwentraut – Er sieht sich in der Nachfolge Picassos Das Erfolgsrezept für einen gierigen Kunstmarkt: Der 23-jährige Jungmaler Leon Löwentraut ist das Produkt einer geschickten PR-Maschinerie. Christoph Heim

23 Jahre alt und schon weltweit gefragt: Leon Löwentraut in seinem Atelier. Foto: Instagram © Leon Löwentraut

Die PR-Maschine läuft. Leon Löwentraut war im Sommer mit seiner Ausstellung «Leonisima» ganz gross in Wien, jetzt ist er ganz gross mit «Leonisima» in München, und seit gestern sind in «Different Minds» in der Zürcher Galerie WOS zwanzig Werke des jungen Mannes zu sehen.

Der Maler und Autodidakt wurde 1998 in Kaiserslauten geboren. Sein Talent wurde von seinen Eltern entdeckt, die ihn aufgebaut haben und noch immer betreuen, wie man das von Eltern im Fussball oder Tennis her kennt.

Schon mit acht Jahren soll Löwentraut gemalt haben. In der Schule wusste die Lehrerin mit dem Talent ihres Schülers nichts anzufangen. Später lehnte ihn die Düsseldorfer Kunstakademie ab. Aber das tat dem Selbstbewusstsein des Jungmalers keinen Abbruch, der gegenüber der Deutschen Presseagentur sagt: «Ich will in den grössten Museen der Welt hängen und werde meine diesbezüglichen Ziele voller Elan verfolgen.»