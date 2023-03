Mehr Kunden, weniger Umsatz – Ein schwieriges Jahr für die Migros Aare Der Detailhändler hat 2022 in seinen Läden mehr Kundinnen und Kunden gezählt, aber trotzdem weniger verkauft als im Jahr zuvor. Adrian Hopf-Sulc

Der neue Migros-Aare-Chef Reto Sopranetti sieht sich mit expandierenden Konkurrenten konfrontiert. Foto: Adrian Moser

19 Millionen Bananen, 4 Millionen Gurken und 3 Millionen Liter Wiesenmilch: Diese drei Produkte haben sich bei der Migros Aare letztes Jahr, gemessen in Stückzahlen, am besten verkauft. Das schreibt die in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätige Migros-Genossenschaft in ihrem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht.