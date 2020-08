Bilanz 1. August – Ein Schwerverletzter, Kleinbrände und gesprengte Briefkästen Die Kantonspolizei Bern zieht am Sonntagmorgen eine erste Bilanz nach den Feierlichkeiten: Insgesamt 125 Meldungen gingen ein.

Auch wenn viele Feierlichkeiten zum 1. August im Vorfeld abgesagt wurden – die Kantonspolizei stand an diesem ersten Augustwochenende vermehrt im Einsatz. Am Samstag kam es zu einem schweren Unfall. Ein 22-Jähriger wurde in Wiler bei Seedorf durch Feuerwerkskörper schwer am Fuss verletzt. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht werden, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntagmorgen schreibt. An der Lenk im Simmental begab sich zudem ein Mann mit Verdacht auf ein Knalltrauma selbständig in ärztliche Kontrolle. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen.

125 Meldungen

Rund um den Nationalfeiertag gingen bei den Regionalen Einsatzzentralen der Kantonspolizei Bern zwischen Samstag- und Sonntagmorgen rund 125 Meldungen aus dem ganzen Kanton ein, wie die Polizei weiter mitteilt. Diese betrafen in rund 50 Fällen Nacht- und Ruhestörungen oder andere Meldungen im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuerwerk, oftmals anlässlich von kleineren Privatveranstaltungen. Bis am Sonntagmorgen gingen zudem rund ein Dutzend Meldungen zu Sachbeschädigungen durch Feuerwerk – darunter «gesprengten» Briefkästen – ein.

Die Kantonspolizei Bern hat in den jeweiligen Fällen Ermittlungen aufgenommen. Vielerorts hielten sich die lokalen und regionalen Feuerwehren für allfällige Interventionen bereit. Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gingen bei der Kantonspolizei Bern insgesamt etwas mehr als 50 Brandmeldungen ein. In den meisten Fällen handelte es sich um Kleinbrände – etwa von Abfalleimern oder Containern – oder kleinflächige Vegetationsbrände. Diese konnten von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden. Unter den Meldungen waren aber auch zahlreiche Anrufe wegen vermeintlicher Brände, die sich jedoch als 1.-August-Feuer herausstellten. In Neuenegg brannte ein Auto komplett aus, nachdem dieses mutmasslich durch Pyrotechnika Feuer gefangen hatte; die Brandermittlungen sind im Gang, so die Polizei.

( pd )