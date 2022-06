Verfahren in Brasilien – Ein Schweizer steht im Zentrum von Sklaverei­vorwürfen gegen Volkswagen VW betrieb während der Diktatur in Brasilien eine grosse Rinderzucht. Leiharbeiter dort wurden offenbar wie Sklaven gehalten. Was wusste Friedrich Georg Brügger? Stefanie Dodt , Boris Herrmann

Friedrich Georg Brügger in seinem Bündner Heimatdorf. Foto: Boris Herrmann

Wenn er einem Rindvieh begegnet, so wie jetzt gerade dem Stier Poldi, wird er schnell wehmütig. Da kommen bei Friedrich Georg Brügger all die Erinnerungen hoch an die gute alte Zeit, als er noch Cowboy war. Da stört ihn auch nicht, dass er als Cowboy in Diensten der Volkswagen AG stand.



Ein sonniger Maitag 2022, Brügger steht in einem Bergdorf im Kanton Graubünden. Im Hintergrund schneebedeckte Gipfel, eine Alp – und Poldi, der Stier, der gerade zwei Kühe aus dem Weg geschnaubt hat und auch sonst nicht allerbester Laune zu sein scheint. Brügger verschränkt die Arme, sagt: «Schönes Modell, nicht?»