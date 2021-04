Berner Stadtpräsident zur Bund-BZ-Fusion – «Ein schwarzer Tag für den Medienplatz Bern» Alec von Graffenried kritisiert die Tamedia-Politik für den Medienplatz Bern mit ungewöhnlich scharfen Worten. Dazu kommen weitere kritische Reaktionen. pd/db

Immer weniger Mikrofone an den Medienkonferenzen: Stadtpräsident Alec von Graffenried bedauert den Entscheid von Tamedia. Manuel Zingg (Archiv)

Stadtpräsident Alec von Graffenried sei «verärgert» über den Entscheid von Tamedia, die Redaktionen von «Bund» und «Berner Zeitung» zusammenzulegen. Dies teilt die Stadt Bern am Donnerstagmittag mit. Von Graffenried wird mit den Worten zitiert: «Das ist ein schwarzer Tag für den Medienplatz Bern.» Damit werde die für das Funktionieren einer Demokratie unabdingbare Meinungs- und Medienvielfalt in der Hauptstadtregion beträchtlich geschwächt.

Von Graffenried zeigt sich weiter «sehr besorgt» über den angekündigten Stellenabbau von 20 Vollzeitstellen. Die beiden Tageszeitungen seien bisher als Leitmedien für die Meinungsbildung in der Hauptstadt der Schweiz von grosser Bedeutung gewesen. Der publizistische Wettbewerb zweier Redaktionen habe eine differenzierte, kritische und unabhängige öffentliche Debatte gewährleistet. Zudem habe die Konkurrenzsituation auch die Berichterstattung anderer Medien befruchtet. Dies sei gemäss von Graffenried von der Bevölkerung und den Institutionen immer anerkannt worden.

«Verarmung der Medienvielfalt»

Mit dem Abschied vom «Berner Modell» habe Tamedia gemäss von Graffenried «die eigenen wirtschaftlichen Interessen höher gewichtet als ihre medienpolitische Verantwortung», heisst es weiter in der Mitteilung. Der Stadtpräsident bedaure das. Damit habe das Medienhaus Goodwill verspielt. Von Graffenried habe bis zuletzt auf kreativere Lösungen aus dem Hause Tamedia gehofft, «um ein Minimum an publizistischer Konkurrenz zu gewährleisten». Für den Stadtpräsidenten sei klar: «Die Einheitsredaktion führt zu einer Schwächung des Wettstreits der Meinungen und zu einer Verarmung der Medienvielfalt in Bern.» Der Verzicht auf interne journalistische Konkurrenz verunmögliche es, kontroverse Fragen aus mehreren Perspektiven zu beleuchten und die Vielfalt der Positionen und Argumente in der Berichterstattung abzubilden.

«Trend zum Boulevard-Journalismus»

Kritisch beurteilt der Stadtpräsident gemäss Communiqué auch die Stossrichtung, wonach sich die Redaktion künftig auf jene lokalen Themen konzentrieren soll, die von überregionalem Interesse seien. «Das hat nicht mehr viel mit Lokaljournalismus zu tun», so Alec von Graffenried. Was die Menschen in Stadt und Region bewege, sei nicht unbedingt das, was national am meisten Klicks generiere. Mit dieser Ausrichtung verstärke sich «der bereits heute besorgniserregende Trend zum Boulevard-Journalismus».

«Tamedia hat die eigenen wirtschaftlichen Interessen höher gewichtet als die medienpolitische Verantwortung.» Alec von Graffenried, Stadtpräsident von Bern.

Von Graffenried appelliert in der Mitteilung der Stadt Bern an die soziale Verantwortung des Unternehmens. Die Zahl der Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz verlören, sei beträchtlich. Er fordere Tamedia daher auf, den Abbau zu staffeln und über die natürliche Fluktuation aufzufangen, oder zumindest sozialverträgliche Lösungen für die Betroffenen zu finden und einen grosszügigen Sozialplan auszuarbeiten, zumal der Konzern jahrelang Gewinne erwirtschaftet habe und über finanzielle Reserven verfüge.

«Skandalös» Infos einblenden «Der massive Abbau bei Bund und BZ zerstört die Medienvielfalt!» Dies schreibt das Grüne Bündnis der Stadt Bern in einem Communiqué. Die Zusammenlegung der Redaktionen von Bund und Berner Zeitung führe zu noch mehr Einheitsbrei in der Berner Medienlandschaft. «Der massive Stellenabbau trotz fetten Gewinnen der TX Group und dem Bezug von Kurzarbeitsentschädigungen ist skandalös.» Das Grüne Bündnis fordere die Stadt Bern auf, die finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen und unabhängigen Medienprojekten zu prüfen.



Die TX Group erwirtschafte seit Jahren hohe Gewinne. Der Konzern profitiere von Kurzarbeitsentschädigungen, baue aber gleichzeitig schweizweit Stellen ab – während den Aktionärinnen und Aktionären trotz Corona 37 Millionen Franken Dividenden ausbezahlt würden. Der Abbau bei den beiden Berner Zeitungen zeige, «dass der Medienkonzern einzig auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtet ist und kein Interesse an Qualitätsjournalismus hat». Die Aufrechterhaltung der beiden Titel sei «bei einem Stellenabbau von 20 Vollzeitstellen eine Farce». Das Grüne Bündnis fordert in der Mitteilung die TX Group auf, «endlich Hand zu einem anständigen Sozialplan zu bieten». Die Stadt Bern ihrerseits solle eine städtische Medienförderung für qualitativ hochstehenden Lokaljournalismus prüfen und nicht nur auf ein Handeln auf Bundesebene warten. Die Medienförderung müsste sich auf nicht gewinnorientierte, journalistische Projekte beschränken und die Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten sicherstellen. Eines sei sicher, schreibt das Grüne Bündnis: «Die Stadt Bern braucht dringend mehr guten Journalismus.» Dieser sei die Basis für eine faire, demokratische Auseinandersetzung mit der Stadtpolitik. (pd/db)

«Medienförderung ist nötig»

Gemäss Alec von Graffenried zeigten die jüngsten Entwicklungen erneut, dass die Geschäftsmodelle der traditionellen Massenmedien überholt seien. Er begrüsse deshalb Initiativen, welche die nun entstehende Lücke mit neuen Formaten zu schliessen versuchten. Dennoch sei es zwingend, neue Wege zu gehen. «Für die Stadtregierung ist klar, dass es eine staatliche Medienförderung braucht.»

Syndicom: «Ohne Not» Infos einblenden Mit der Zusammenlegung der Redaktionen von «Bund» und «Berner Zeitung» säge Tamedia weiter am Ast der journalistischen Glaubwürdigkeit – «und dies ohne Not», schreibt die Gewerkschaft syndicom in einem Communiqué. Denn das Geschäft mit den bezahlten Tages- und Sonntagszeitungen, Zeitschriften und Verlagsdienstleistungen habe sich im Krisenjahr 2020 als solid und profitabel entpuppt. Aufgrund eines «finanziellen Polsters und der Unterstützung der öffentlichen Hand» sehe die Mediengewerkschaft syndicom die Geschäftsleitung von Tamedia in der Pflicht, steht in der Mitteilung: Der geplante massive Stellenabbau sei zu reduzieren. Und für den nicht vermeidbaren Teil der Sparmassnahmen brauche es einen fairen Sozialplan. Dabei müsse sich das Unternehmen an den besten Lösungen der Branche orientieren. Als Beispiele werden Keystone-SDA, Le Matin und SRG erwähnt. Wegen der aktuell schwierigen Situation für stellenlose Medienschaffende gehörten dazu auch gute Lösungen für vorzeitige Pensionierungen und besondere Abgangsentschädigungen für die über 50-Jährigen. Die diesbezüglichen Verhandlungen zögen sich aber seit Monaten ohne annehmbares Resultat in die Länge. Längerfristig stelle sich die Frage, ob mit dem fortwährenden Abbau von journalistischer Leistung das Versprechen von Verleger Pietro Supino noch eingehalten werden könne, wonach der Journalismus im Zentrum des Geschäftsmodells von Tamedia stehe. (pd/db)

Der Berner Gemeinderat plädiere schon seit einigen Jahren für dieses Anliegen. Da sich Medienvielfalt nur bedingt kleinräumig organisieren und finanzieren lasse, sehe der Stadtpräsident hier in erster Linie die Bundesbehörden in der Pflicht, steht in der Mitteilung. Sofern auf Bundesebene die nötigen rechtlichen Grundlagen geschaffen würden, sei auch eine Medienförderung vorstellbar, indem die Produktion auch von lokalen und regionalen Nachrichten durch die Nachrichtenagentur SDA mitfinanziert werde.

Handlungsbedarf ortet von Graffenried weiter bei der SRG, also bei Radio und Fernsehen. Mit dem Rückzug der privaten Medien aus dem lokalen und regionalen Raum sei es wichtiger denn je, dass die SRG als öffentliches Medienhaus in die Lücke springe und ihr lokal- und regionaljournalistisches Angebot im Online- und im Radiobereich pflege und gegebenenfalls ausweite.

«Verhängnisvolle Entwicklung» Infos einblenden «Bund» und «BZ» seien zwar auch in Zukunft unterschiedlich verpackt, die Inhalte hingegen stammten ab Oktober 2021 aus der gleichen Redaktion. Das schreibt die Radio- und Fernsehgenossenschaft (SRG) Bern Freiburg Wallis am Donnerstagmittag in einer Mitteilung. Dieser Abbau sei bedauerlich und führe «zu einer weiteren journalistischen Verarmung auf dem Platz Bern». Die neue Einheitszeitung für Stadt und Kanton Bern sei das jüngste Beispiel «einer demokratiepolitisch verhängnisvollen Entwicklung»: Die privaten Medien befänden sich längst auf dem Rückzug aus dem Lokaljournalismus. Hier sei die SRG als öffentliches Medienhaus gefordert, ihren Lokaljournalismus auszubauen, heisst es in der Mitteilung. Als Land, das die meisten politischen Entscheide auf Gemeinde- und Kantonsebene fälle, sei die Schweiz auf einen mehrstimmigen Lokaljournalismus angewiesen. Demokratiepolitisch sei es bedenklich, wenn etwa Stadtberner Wahlen, kantonale Abstimmungen und umstrittene Verkehrslösungen nur noch aus einer Perspektive beschrieben und kommentiert würden, wird Philipp Schori, Präsident der SRG Bern Freiburg Wallis, zitiert. Die SRG müsse daher verstärkt zur Monopolbrecherin werden. «Als öffentlich finanziertes Medienhaus ist die SRG verpflichtet, der Verarmung des Journalismus in den Regionen entgegenzuwirken», so Schori. (pd)

Fehler gefunden?Jetzt melden.