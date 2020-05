300 Jahre Schloss Jegenstorf: Der Gründer – Ein «Salonlöwe» mit Technikflair Bevor Albrecht Friedrich von Erlach Schloss Jegenstorf erbaute, reiste er durch Europa. Was er dabei erlebte, weiss Historikerin Barbara Braun. Simon Wälti

Albrecht Friedrich von Erlach (1696–1788), hier in jungen Jahren, liebte Orden und Auszeichnungen. Bild: Schloss Jegenstorf

Der Bauherr von Schloss Jegenstorf, Albrecht Friedrich von Erlach, unternahm von 1715 bis 1718 eine mehrjährige Reise durch Europa. War das damals für junge Patrizier üblich? Ja und nein. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit waren Reisen meist noch zweckgebunden, wie etwa bei Diplomaten, Söldnern, Kaufleuten, Handwerkern oder Pilgern. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts wird eine solche Kavalierstour Mode für Familien von Stand und Vermögen. Dabei beweist man Weltläufigkeit und repräsentiert den Glanz des eigenen Hauses.

Galt das auch für die Familie von Erlach? Durch eine solche Reise wurde die Bildung eines jungen Mannes vervollständigt. Die von Erlachs gingen schon seit längerer Zeit als Pagen an den französischen Hof. Sie waren aber auch in Berlin präsent. Dort diente Albrechts Bruder Johann Rudolf als Offizier in preussischen Diensten. Er kam später bei einem Duell ums Leben.

Albrecht begann seine Reise 1715. Was sind seine ersten Stationen? Nach drei Monaten in Genf reist er nach Frankreich und kommt im Oktober in Paris an. Hier trifft er auf ein grosses Netzwerk, denn sein Vater, Hieronymus, diente früher in der Schweizergarde und kannte jedermann. Am 23. Oktober 1715 verfolgt er die grossen Begräbnisfeierlichkeiten für den Sonnenkönig Ludwig XIV. Er besucht die Salons, die Oper, das Theater, unternimmt Kutschenfahrten und wird allen vorgestellt. In seinem auf Französisch verfassten Bericht «Relation des mes Voyages» ist alles akribisch notiert. Das Französisch ist aber einfach, um nicht zu sagen simpel. Doppeldeutigkeiten oder Wortspiele sucht man vergeblich.

Besteht sein Leben vor allem aus Vergnügungen? Nicht nur. Er ist zwar ein «Salonlöwe», ist aber auch hell begeistert von der Architektur Versailles’, das damals verlassen ist, weil der Hofstaat nach dem Tod Ludwigs XIV. während der Régencezeit in Paris residiert. Dabei interessiert er sich für das System der Bewässerung. Das Wasser wird über eine aufwendige hydraulische Anlage mit Pumpen und Aquädukten zu den Springbrunnen von Versailles geführt. In Holland zeigt er sich fasziniert von der Technik der Schleusen.

Eine Seite aus dem Reisebericht, «Relation de mes Voyages», der im Staatsarchiv des Kantons Bern aufbewahrt wird. Foto: zvg

Was gefällt ihm sonst in Holland? Hier machen die gelebte religiöse Toleranz und das politische System einen tiefen Eindruck auf ihn. Zudem wird er der russischen Zarin vorgestellt. Der Zar, Peter der Grosse, selbst bleibt jedoch unsichtbar. Man hört nur Geschichten über dessen rüde Manieren.

Albrecht kommt mit den obersten Gesellschaftsschichten in Berührung. Er verfügt über Geld und hat Empfehlungsschreiben dabei. An allen Höfen gibt es Schweizer Offiziere und Gesandte, die sich um ihn kümmern. So auch in London, wo er im Sommer 1717 am Hof glänzend aufgenommen wird. Er verfolgt die Thronrede in Westminster und zeigt sich ungeheuer beeindruckt vom Pomp. Danach reist er zurück auf den Kontinent und weiter nach Berlin, wo ein Verwandter das Amt eines Hofmarschalls bekleidet. Hier entsteht wohl auch eine Freundschaft zu einer Frau. Es gibt jedenfalls einige dezente Anspielungen.

Kommt es zu amourösen Verwicklungen? Das ist nicht bekannt. Im Reisebericht sind persönliche Empfindungen weitgehend ausgespart. Es ist kein intimes Tagebuch. Stattdessen werden die Tätigkeiten aufgezählt und dokumentiert. Im Juni 1718, fast auf den Tag genau drei Jahre nach seiner Abreise, trifft er wieder in der Schweiz ein.

Barbara Braun Infos einblenden Barbara Braun ist Historikerin, Präsidentin des Schlossvereins Jegenstorf, Vizepräsidentin der Stiftung Schloss Jegenstorf und Verfasserin zahlreicher Beiträge zur Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.

Zurück in der Schweiz, baut er sich eine Existenz auf. Bald nach seiner Rückkehr hält er in Rümligen um die Hand von Susanna Margarethe Frisching an. Eine standesgemässe Heirat verfolgt auch den Zweck, den Besitz der Familie zu vergrössern oder zu Geld zu kommen. Albrechts Vater, Hieronymus, verdankte seinen Reichtum der Heirat mit Anne-Margarete Willading. 1720 kauft Albrecht die Herrschaft Jegenstorf mit der finanziellen Unterstützung seines Vaters. Er lässt die mittelalterliche Burg in ein Barockschloss umbauen. Beim Park hat er Versailles vor Augen.

Albrecht Friedrich von Erlach kaufte Jegenstorf 1720 mit dem Geld des Vaters. Bei der Anlage des Parks liess er sich von Versailles inspirieren. Foto: Adrian Moser

Es heisst, er sei ehrgeizig gewesen. Albrecht strebte eine politische Karriere an. Für einen Sitz im Grossen Rat musste man aber 29 Jahre alt und verheiratet sein. Er war ein klein gewachsener Mann, der sich in Szene zu setzen wusste und eine Vorliebe für Orden und Auszeichnungen hatte. So besass er etwa den Schwarzen Adlerorden, die höchste Auszeichnung Preussens. Andere Ämter und Titel konnte er erben, er war zum Beispiel kaiserlicher Kammerherr und Reichsgraf.

Macht und Pracht: Während langer Zeit war Albrecht Friedrich von Erlach jeweils in den ungeraden Jahren Schultheiss von Bern. Bild: Schloss Jegenstorf