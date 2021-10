Buchpreis für Antje Rávik Strubel – Ein Roman, der «das Unaussprechliche zur Sprache bringt»

Antje Rávik Strubel schildert die Flucht einer jungen Tschechin vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung «mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision», so die Jury des deutschen Buchpreises.

Antje Rávik Strubel an der diesjährigen Verleihung des deutschen Buchpreises in Frankfurt.

Acht Jahre hat Antje Rávik Strubel an ihrem Roman «Blaue Frau» geschrieben – nun hat sie dafür den Deutschen Buchpreis erhalten. Es ist eine der angesehensten Ehrungen des Landes für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres. Als am Montagabend im Kaisersaal des Frankfurter Römer die Entscheidung verkündet wird, springt Strubel auf, fällt ihrer Verlegerin und weiteren Förderinnen begeistert um den Hals.

Der bei S. Fischer erschienene Roman schildert die Flucht einer jungen Tschechin vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung. Das Buch spielt in Berlin, der Uckermark, Helsinki – und im inneren Exil der weiblichen Hauptfigur, die vier verschiedene Namen trägt. Der «aufwühlende Roman» überzeugte die Jury: Die Autorin behandle das Thema «mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision».

«In einer tastenden Erzählbewegung gelingt es Antje Rávik Strubel, das eigentlich Unaussprechliche einer traumatischen Erfahrung zur Sprache zu bringen», urteilte die Jury. «Die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung weitet sich zu einer Reflexion über rivalisierende Erinnerungskulturen in Ost- und Westeuropa und Machtgefälle zwischen den Geschlechtern.»

Die Dankesrede nutzt Strubel für ein Plädoyer für geschlechtergerechte Sprache. Sie sei überwältigt und sprachlos, gesteht sie zu Beginn, aber sie könne nicht sprachlos hier stehen «in diesen zänkischen Zeiten». Es herrsche «ein Gezerre und Gezeter und ein furchbarer Krieg – ein Krieg, der über Benennungen und Bezeichnungen geführt wird». Es sei doch eigentlich selbstverständlich, «dass man mit dem Namen angesprochen werden möchte, mit dem man sich angesprochen fühlt»: Sie sei «Schriftstellerin – und als solche manchmal ausgezeichnet mit einem Sternchen.»

Buchhändlerin, Psychologiestudentin, Schriftstellerin

Strubel wurde 1974 in Potsdam geboren. Sie machte zunächst eine Ausbildung zur Buchhändlerin und studierte dann in Potsdam und New York Psychologie und Literaturwissenschaft. Später lebte sie unter anderem in Schweden, bevor sie wieder nach Potsdam zurückkehrte. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit übersetzt sie aus dem Englischen und Schwedischen.

Strubel ist keine Unbekannte. Sie hat bereits mehrere Romane veröffentlicht, unter anderem «Unter Schnee» (2001), «Fremd Gehen. Ein Nachtstück» (2002), «Tupolew 134» (2004), «Kältere Schichten der Luft» (2007), «Sturz der Tage in die Nacht» (2011) und «In den Wäldern des menschlichen Herzens» (2016).