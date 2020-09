Albumtaufe von Pierre Omer & The Nightcruisers (7. und 8.10.) – Ein Rocker von morbidem Charme Tanzende Schatten und bestechende Arrangements: Mit «Time Flies» legt der Dead-Brothers-Mitbegründer Pierre Omer zum ersten Mal ein Werk mit Orchester vor. Xymna Engel

Pierre Omer (mit Hut und Halstuch) und sein Orchester The Nightcruisers. Foto: Stéphane Roisin

Schwarzer Hut, schwarze Schuhe, schwarze Jeans: Im Vergleich zu seiner Kleidung ist das neue Album «Time Flies» von Pierre Omer geradezu farbenfroh geraten. So farbig, wie das für den Mitbegründer der legendären Genfer Totengräber-Blueskapelle The Dead Brothers, mit der er um die halbe Welt tourte, halt möglich ist. Er selbst formuliert es im Duett mit Lyn M in «Things I Once Knew» ganz treffend: «The shadows are dancing, in black and white and blue».