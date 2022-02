Eric Gelinas kommt nach Bern – Ein Riese für die Abwehr des SCB Die Berner haben ihren ausländischen Verteidiger für nächste Saison gefunden. Eine Verstärkung für die aktuelle Saison suchen sie ebenfalls. Kristian Kapp

Eric Gelinas, hier in der Saison 2017/18 im Dress des AHL-Clubs Laval, wird ab nächster Saison für den SC Bern spielen. Foto: Minas Panagiotakis (Getty Images)

Das Berner Kader der nächsten Saison nimmt immer mehr Formen an. Mit Eric Gelinas hat SCB-Sportchef Andrew Ebbett eine weitere Baustelle geschlossen und die gesuchte ausländische Verstärkung in der Abwehr gefunden. Der 30-jährige Kanadier hat in Bern bis 2024 unterschrieben. Die vier letzten Jahre hat Gelinas vor allem in Schweden bei Rögle gespielt, die aktuelle Saison wird er allerdings bei Djurgarden beenden. Erst vor ein paar Tagen wurde er von Rögle abgeschoben, weil man beim Team von seinen Wechselabsichten in die Schweiz wusste und seinen teuren Vertrag loswerden wollte.