Ungewöhnliche Kandidatur – Ein Rapper will New York regieren Es gibt typischere Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters. Aber keiner steht so sehr für die Stadt wie Paperboy Prince – Musiker, Stil-Ikone und Aktivist für Obdachlose. Christian Zaschke aus New York

Mit seinen Mitstreitern setzt sich der 28-jährige Rapper und Aktivist für Obdachlose ein, für ein bedingungsloses Grundeinkommen und für «Liebeszentren» in der ganzen Stadt: Paperboy Prince, hier in Brooklyn, New York. Foto: Scott Heins (Getty Images)

Paperboy Prince betritt seine «Love Gallery» in Brooklyn wie eine Bühne. Er stösst die Tür auf, macht einen Satz hinein, und da steht er: in einem pinkfarbenen Mantel mit schwarzen Punkten und einer Kopfbedeckung, die aussieht, als wüchsen ihm blaue, grüne, rote Schlangen aus dem Haupt. Er ruft: «Was sagt die Uhr?» Briana Calderón Navarro, die in dem Laden die Geschäfte führt und von allen nur Bri genannt wird, sagt: «Dass jetzt unsere Zeit ist.» Paperboy Prince grinst und sagt zufrieden: «Richtige Antwort.»

Hier, in dieser Mischung aus Kunstgalerie und Kleiderladen im Brooklyner Stadtteil Bushwick, wird die spannendste, liebevollste und, falls das ein Wort ist, erdnaheste Kampagne für den New Yorker Bürgermeisterposten geplant. Die Vorwahlen stehen erst im Juni an, aber dieser März ist vorentscheidend, weil festgelegt wird, wer im Juni überhaupt antreten darf. Wer auch immer die demokratischen Vorwahlen gewinnt, hat nach der finalen Abstimmung im November beste Aussichten, das höchste Amt der Stadt zu bekleiden, weil New York nur in Ausnahmefällen Republikaner wählt.