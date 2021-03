«Rassistische» Kunst in Berner Schulhaus – Ein radikales Angebot zur Versöhnung Das Wandalphabet mit kolonialer Bildsprache im Schulhaus Wylergut wird auf eine Reise gehen. Und wir sollten ihm folgen. Allerdings darf das Bild langfristig nicht einfach im Depot verschwinden. Meinung Martin Bieri

Im Schulhaus Wylergut befindet sich seit 1949 ein Kinderalphabet mit verschiedenen Bildern, darunter auch Darstellungen mit rassistischen Stereotypen. Diese wurden von Aktivisten schwarz übermalt. Foto: Adrian Moser

Anderthalb Jahre nachdem die Stadt einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, um herauszufinden, was sie mit dem Wandbild im Schulhaus Wylergut anfangen soll, hat sich die zuständige Kommission für Kunst im öffentlichen Raum nun entschieden. Der Wettbewerb war von der «gesellschaftspolitisch und kunstwissenschaftlich dringlichen Grundfrage geleitet, wie heute mit kolonialem Erbe im öffentlichen Raum umgegangen werden soll», heisst es in der Ausschreibung. Es geht also darum, ein Jahrhundertproblem zu lösen.

Toxische Kunst einlagern

Gemessen am siegreichen Projekt «Das Wandbild muss weg!» lautet die Antwort auf diese Frage: Wir «musealisieren» dieses Erbe. Im Museum, wohin das Bild nun wandert, sollen Zusammenhänge aufgezeigt, dort soll «die Problematik um koloniales Erbe und Rassismus kritisch eingeordnet» werden können. Innerhalb des halböffentlichen Raums eines Schulhauses sei diese Auseinandersetzung nicht möglich. Das Museum als Endlager für toxische Kunst? Deutsche Museen kennen das, erst in den letzten Jahren fand man Wege, Kunst aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur zu zeigen. Soll das Berner Bild langfristig nicht einfach im Depot verschwinden, müsste sich die aufnehmende Institution dazu verpflichten, eine längst überfällige Ausstellung zur Kolonialgeschichte Berns zu veranstalten.