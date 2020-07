Ask-Force – Ein Plädoyer für bessere Geisterspiele Ja, es ist endlich an der Zeit für echte Geisterspiele. Was wir bis jetzt kennen gelernt haben,

war viel zu arm an Geistern.

Wo ist der Geist? Foto: Keystone

«Geisterspiele sind gar nicht so übel, finden Sie nicht auch?» – Das schreibt uns Fred K. aus

F. und schwärmt von Spielen in leeren Stadien, in denen man als neue Erfahrung die

Kommentare der Spieler und die Schlötterlig der Trainer bestens hören könne. Weiter

schimpft Fred K. über Claudius Schäfer, den Chef der Swiss Football League, der

Geisterspiele unlängst als «seelenlos» bezeichnete.



Die Ask-Force atmet bei jeder «Finden Sie nicht auch»-Frage tief durch. In aller Regel sieht sie

die Dinge nämlich anders als die Bestätigung einfordernden «Finden Sie nicht auch»-

Fragesteller. So auch diesmal: Weder Fred noch Claudius haben recht. Denn bis jetzt waren

alle angeblichen Geisterspiele eine einzige Enttäuschung: Nie spielte auch nur ein einziger

Geist mit. Es kickten einfach 2 x 11 gut bezahlte Seelen. Ergo waren die Spiele auch nicht

seelenlos.



Wir lernen: Ein Spiel, an dem keine Menge grölt, ist noch lange kein Geisterspiel. Wie man

auf diese Bezeichnung kommt, bleibt schleierhaft. Oder werfen Sie Ihrem zehnjährigen

Zögling, der auf dem Schulhausrasen zusammen mit Kollegen, aber ganz ohne Publikum

einen Ball herumkickt, tatsächlich vor, er betreibe ein Geisterspiel? Nein, Sie freuen sich,

dass er sich echt austobt.



Wir lernen also weiter: Rennen zwei Dutzend Menschen auf einem Acker dem runden Leder

nach, dann ist das echtes Spiel, echte Emotion, echt Erlebtes – selbst wenn kein Schwein,

kein Geist, kein Geistlicher und kein geistloser Hooligan zuschaut. Ohne Meute wird ein Spiel

wieder, was es im Kern ist: ein Spiel des Spielens wegen.



Sollte die Corona-Pandemie andauern, fordert allerdings auch die Ask-Force Geisterspiele.

Aber echte Geisterspiele! Mit moderner Fernsehtechnik und mit dem Support aus Volketswil

müsste es doch möglich sein, echte Geister – eventuell hologrammmässig – ins

Spielerkollektiv einzufügen. So könnte man länger vom Marktwert längst verblichener Kicker

profitieren (Cruyff, Eusébio, Sócrates et al). Und als Steigerungsform könnten Geistwesen

aus anderen Sphären das Spiel aufmischen. Etwa der für seine Blutgrätsche berühmte Lord

Voldemort. Oder Gollum. Oder Räuber Hotzenplotz. Oder ein paar Klingonen? Wir denken:

Das wäre ein Renner.