Die Berner wollten nicht nur den Schwingerkönig in ihren Reihen behalten, sondern auch 19 Auszeichnungen holen. War die Vorgabe nicht etwas gar hoch?

Über diese Zielsetzung staunte ich doch ziemlich. Ich hätte weniger dick aufgetragen und etwas defensiver kommuniziert. 12 bis 14 Kränze hielt ich für realistisch, 19 hingegen fast für utopisch. Dass es 17 geworden sind, also nochmals zwei mehr als vor drei Jahren in Zug, ist an und für sich sensationell. Wir Berner haben dem Fest den Stempel aufgedrückt. Und vergessen wir nicht: Im Schlussgang war Matthias Aeschbacher mehrmals ganz nahe am Sieg. Nur ein paar Zentimeter mehr von Wickis Rücken im Sägemehl – und wir hätten jetzt einen Berner König.