Wohnungsnot in der Schweiz – Ein «optimaler Leerstand» soll Mieten bezahlbar machen Nicht mehr günstiger Wohnraum löse das Problem der steigenden Mietzinsen, sondern weniger Hürden bei Neubauten, sagen Experten. Wo die Schweiz in Sachen Wohnungsmangel steht. Maren Meyer

Der Leerstand in der Schweiz ist tief. Eine neue und bezahlbare Wohnung zu finden, ist vor allem in den Städten schwierig. Hier Winterthur. Foto: Urs Jaudas

Herrscht in der Schweiz ein Wohnungsmangel oder bereits eine Wohnungsnot? Und braucht es mehr bezahlbaren Wohnraum, um den steigenden Mieten besonders in den Zentren entgegenzuwirken? Aufgrund des tiefen Leerstands am Schweizer Wohnungsmarkt von aktuell im Schnitt 1,3 Prozent werden diese Fragen derzeit rege diskutiert.