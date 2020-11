Kunst kaufen im Internet – Ein Offspace im Internet Kunst kann man auch kaufen, wenn sie nirgends ausgestellt ist. Eine neue Website setzt dem Kulturstillstand ein Geschäftsmodell der Solidarität entgegen. Martin Bieri

Postkarte in leuchtendem Blau-Orange: Einzelanfertigung von Nick Oberthaler. Foto: Nick Oberthaler

Neben vielen berechtigten Klagen über die schwierige Situation von Kunstschaffenden in Zeiten der Pandemie gibt es auch Initiativen, die dem etwas entgegensetzen. Unabhängig von der Gattung, in der Künstler arbeiten, besteht das Problem für alle gegenwärtig darin, dass sich Menschen nicht versammeln sollten, dass es keine physische Öffentlichkeit geben darf. Kurz: Es gibt kein Publikum. Das ist für manche schlimmer als für andere. Für bildende Künstler bedeutet es: keine oder nur sehr kleine Ausstellungen, keine Vernissagen, kaum Anlässe, um Kontakte zu Kollegen, Kuratorinnen und, nicht zuletzt, Käufern zu pflegen. Wie also kommt die Kunst trotzdem zu den Leuten?