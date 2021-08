«Zukunft Bahnhof Bern» – Ein neues Puzzleteil für den RBS-Bahnhof Am Montag erfolgte der Durchschlag des Tunnels zwischen dem Eilgut-Areal und dem Hirschenpark. So gehen die Arbeiten für den neuen RBS-Bahnhof nun weiter. Alexandra Elia

Für die beteiligten Mineure ist der Durchschlag ein wichtiger Meilenstein. Foto: Barbara Héritier

Es herrscht gespannte Stimmung am Montagmittag im Schacht des Eilgut-Areals. In gut 30 Metern Tiefe warten Menschen in leuchtend orangen Helmen und Warnwesten auf den Durchschlag des Tunnels, der den Hirschenpark mit dem Installationsplatz Eilgut neben der Reitschule verbindet. Die Anwesenden setzen sich Ohrstöpsel ein, als von der gegenüberliegenden Wand die Maschinen zu bohren beginnen. Nach wenigen Minuten bröckeln die ersten Betonmassen hervor und die Spitze der Maschine sticht durch die Wand. Unter den anwesenden Baufachleuten und Mineuren ist die Stimmung ausgelassen – für sie ist mit diesem Durchschlag ein wichtiges Etappenziel im Bau des neuen Bahnhofs des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) erreicht. Die wichtigsten Fragen zum Meilenstein unter Tage und wie es nun weitergeht.