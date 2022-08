Der SCL vor der Saison – Ein neues Gesicht, aber alte Probleme Die Finanzen sind einmal mehr in Schieflage, die Stadionfrage ungeklärt. Jetzt versuchen die Verantwortlichen des SC Langenthal, Gegensteuer zu geben. Tobias Granwehr Beat Mathys

Sie wollen den SC Langenthal sportlich und wirtschaftlich wieder auf Kurs bringen: Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf, der designierte Verwaltungsrat Michael Husistein, Vizepräsident Heinz Trösch sowie Sportchef Kevin Schläpfer (von links). Fotos: Beat Mathys

Die letzten Monate waren aus Sicht des SC Langenthal turbulent. Sportlich lief es in der vergangenen Saison nicht ganz so rund wie erhofft. Und neben dem Eis wurde in den vergangenen Wochen über ganz Grundsätzliches diskutiert in Langenthal und im Oberaargau: Hat der SCL in dieser Form überhaupt noch eine Zukunft?