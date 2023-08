YB-Sieg gegen Winterthur – Ein neues Duo sucht Magie Beim 5:2-Sieg der Young Boys stehen Lukasz Lakomy und Fabian Rieder erstmals zusammen in der Startformation. Der Trainer hat einen Plan. Und die Spieler haben eine Idee. Samuel Waldis

Fabian Rieder (Mitte) hat gerade einen Freistoss direkt verwandelt. Silvère Ganvoula (links) und Lukasz Lakomy freuen sich mit. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Lukasz Lakomy richtet nochmals die Schienbeinschoner. Er ist Berufsfussballer und die Geste damit kaum der Rede wert. Aber der 22-Jährige steht schon in der Interviewzone, der Schweiss aus dem Spiel ist getrocknet und der Sieg gegen Winterthur angefeiert. Lukasz Lakomy richtet also die Schienbeinschoner, und ein Journalist tut mit seiner Kamera Gleiches. Dann antwortet der Pole auf Englisch und bittet ein paar Mal, das Resultat doch bitte rauszuschneiden – ein bisschen Nervosität ist dabei.

Doch kaum ist die Kamera weg, wackelt Lakomy mit der Hüfte. Er will damit noch rasch nachspielen, wie er diese Szene kurz vor Schluss erlebt hat: Basil Stillhart, der Winterthurer Verteidiger, hatte sich einen Fehler der Marke Praktikant geleistet, Lakomy übernahm den Ball, und weil ihm Jean-Pierre Nsame zugeschrien habe: «Lass ihn! Lass ihn!», überliess er dem Stürmer den Abschluss. Nsame traf zum 5:2, 90. Minute, der Grossteil der offiziell 27’119 Menschen genoss diesen Schlussakkord im Wankdorf.

In der Vorwoche hatte der Meister gegen Yverdon 2:2 gespielt, was innerhalb der Mannschaft gehörig etwas in Gang gebracht haben muss. Trainer Raphael Wicky sagt es so: «Wir haben unter der Woche viel über die Anfangsphasen geredet. Da waren wir gar nicht zufrieden in den ersten beiden Spielen.» Gegen Winterthur war ebendiese Anfangsphase der Schlüssel zum Erfolg: Silvère Ganvoula erzielte nach 136 Sekunden das 1:0. Es ist der erste YB-Treffer für den Stürmer, der von Bochum gekommen ist und dort zwei Jahre lang nicht getroffen hatte.

Der 27-Jährige feierte mit einem Rückwärtssalto in Richtung Sektor A14. Und möglicherweise werden bis auf die Ecke der Gäste alle Sektoren regelmässig Freude an diesem Stürmer und solchen Prachtschüssen aus der Distanz haben.

Ittens feine Vorarbeit und feinster Chip

Überhaupt durfte sich YB an diesem Samstagabend über vieles freuen. Da war etwa die Vorarbeit von Cedric Itten, der sich in der siebten Minute gegen zwei Winterthurer durchgesetzt hatte und, anstatt selbst zu schiessen, für Torschütze Joël Monteiro auflegte; da war der Chip ebendieses Itten, mit dem er kurz nach der Pause Winterthur-Goalie Markus Kuster überlistete und das 4:1 erzielte; und da war Fabian Rieders direkter Freistoss, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 3:1 bedeutete.

Das Telegramm Young Boys - Winterthur 5:2 (3:1) Wankdorf. – 27’119 Zuschauer. Tore: 3. Ganvoula 1:0, 7. Monteiro 2:0, 38. Ballet 2:1, 45. Rieder 3:1, 50. Itten 4:1, 78. Ltaief 4:2, 90. Nsame 5:2. YB: Racioppi; Janko, Camara, Amenda, Persson (59. Blum); Rieder; Ugrinic (72. Males), Lakomy, Monteiro (85. Imeri); Itten (85. Elia), Ganvoula (72. Nsame). Winterthur: Kuster; Sidler (74. Gantenbein), Schmid, Stillhart, Diaby (46. Schättin); Zuffi, Jankewitz; Ballet, Di Giusto (46. Corbaz), Burkart (59. Ltaief); Turkes (84. Ramizi). Bemerkungen: 48. Lattenkopfball Burkart. YB ohne von Ballmoos, Lauper, Garcia (verletzt), Deme, Chaiwa, Mambimbi, Zbinden (U-21), Rrudhani und Marzino (nicht im Aufgebot).

Der Schuss wurde abgelenkt. Aber wer fragt nach den Makeln eines Treffers bei einem Spieler, den das Publikum noch so lange wie möglich geniessen will? In dieser Form macht dieser Rieder jedenfalls Spass. Und wenn er das Zentrum mit Lakomy bespielt, dem Schienbeinschoner richtenden Polen, dann ohnehin.

Neben Itten, Ganvoula, Monteiro und Noah Persson, der sein Debüt gab, war Lakomy als einer von fünf Neuen in die Startformation gerückt. In einer Szene, Sekunden nach einem Eckball, hob er im Mittelkreis seine Arme. Die Innenverteidiger Aurèle Amenda und Mohamed Ali Camara liefen an ihm vorbei, der eine links, der andere rechts, und klatschten gleichzeitig mit Lakomy ab. Die Szene zeigt, welchen Status sich dieser seit seiner Ankunft im Juli bereits erarbeitet haben muss.

Souleymane Diaby (rechts) bringt sich gerade noch in Position, um die nächste Aktion des Lukasz Lakomy zu bewundern. Oft sehen die Gegenspieler den Polen von hinten. Und wenn sie ihn von vorne sehen, dann baut er mit einem seiner Pässe aus der Abwehr das Spiel auf. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Zum ersten Mal bildeten Lakomy und Rieder von Beginn weg das zentrale Mittelfeld. Gegen den Ball sollte Rieder in der Raute die defensive Rolle und Lakomy die offensive übernehmen. Mit dem Ball hatte Wicky für die beiden eine Doppelsechs vorgesehen. Abwechselnd liessen sie sich in die Abwehrreihe zurückfallen, um das Spiel auszulösen. So weit der Plan des Trainers. Aber was war der Plan der Spieler? Lakomy sagt: «Wir waren auf der Suche nach dem magischen Moment.»

Diesen magischen Moment brauchte es gegen Winterthur noch nicht einmal. YB schien im Durchschnitt einen Kopf grösser zu sein als die Gegenspieler; YB hätte mehr als fünf Tore schiessen können; und YB hatte vor allem in Rieder, Lakomy, Ganvoula und Itten die besten Spieler der Partie. In die Liste gehört zudem Anthony Racioppi, der sich zwar beim zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Samuel Ballet (38. Minute) einen Fehler leistete, ansonsten aber in mehreren Szenen grandios parierte.

Dieser Sieg hat eine Kehrseite

Dass Racioppi so oft eingreifen musste, ist die andere Seite dieses YB-Aufritts: Nach drei Spielen stehen den neun erzielten Toren fünf Gegentreffer gegenüber, in jedem Spiel trafen die Gegner mindestens einmal. Beim ersten Winterthurer Tor sah Persson gegen Ballet schlecht aus, beim zweiten liess sich Saidy Janko von Torschütze Sayfallah Ltaief zu einfach abschütteln. Wicky sagt: «Wir können nicht in jedem Spiel zwei Tore kassieren.» Vor allem nicht, wenn die Teams Yverdon oder Winterthur heissen.

Mit einer Offensivleistung wie gegen Winterthur kann YB die Fehler in der Abwehr kaschieren. Aber was, wenn die Ittens und Nsames und Ganvoulas einmal nicht treffen?

In einer Woche folgt der erste echte Lackmustest, wenn der Gegner auswärts FC Luzern heisst. Zehn Tage danach bestreitet YB das Hinspiel der Champions-League-Playoffs, der Gegner wird am Montag zugelost. Dann muss die Abwehr sitzen. Und wahrscheinlich braucht YB dann sogar diesen einen magischen Moment.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

Fehler gefunden?Jetzt melden.