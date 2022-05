Mehr Platz für Gäste – Ein neuer Saal in Zollbrück Im Restaurant Sternen Neumühle soll ein zweiter Saal gebaut werden. Doch zuerst stehen Abbrucharbeiten an. Jacqueline Graber

Felix, Alex (sitzend) und Lorenz Nyffenegger (v. l.) im Dachstock des alten Ökonomieteils. Aktuell dient dieser als Lagerraum. Foto: Ruben Wyttenbach

Das Restaurant Sternen Neumühle und die dazugehörende Metzgerei befinden sich in einer stattlichen Liegenschaft. Der Gebäudekomplex liegt direkt an der Hauptstrasse ausgangs Zollbrück in Richtung Langnau. Strassenseitig ist das Dach mit Ziegeln gedeckt. Fährt man indessen hinter das Haus, so sieht man auch teilweise Eternit.