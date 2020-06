Citymapper startet in der Schweiz – Ein neuer Reiseplaner für Flexibilität Eine neue App berücksichtigt nicht nur Bahn und Bus oder Auto, sondern sucht Verbindungen über diverse Verkehrsmittel hinweg. Matthias Schüssler

Die App musste sich ursprünglich im Londoner Verkehrsdschungel bewähren – in der Tube wurde auch dieses Foto aufgenommen. Foto: PD

Die klassischen Reiseplaner-Apps suchen die beste Verbindung für Bus und Bahn, oder sie lotsen uns per Auto auf dem schnellsten Weg ans Ziel. Doch eine neue Kategorie von Reiseplaner-Apps will sämtliche Fortbewegungsmöglichkeiten berücksichtigen und in den Vorschlägen anbieten. Man spricht dann auch von multimodaler Routenplanung.