Spielt künftig für die Young Boys: Der Pole Lukasz Lakomy. Foto: Weszlo.com

Allmählich kommt Bewegung in den YB-Transfersommer. Am Mittwoch geben die Young Boys die Verpflichtung von Lukasz Lakomy bekannt, der 22-jährige Pole kommt von Zaglebie Lubin und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. In der heimischen Ekstraklasa absolvierte der defensive Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison alle 34 Ligaspiele, dabei stand er nur zweimal nicht in der Startformation. Der ehemalige U-21-Nationalspieler (2 Länderspiele) war im Januar 2021 aus der Jugend von Legia Warschau geholt worden.

«Er ist ein technisch versierter Spieler, der das Spiel beschleunigen kann und eine Mentalität hat, die zu YB passt», schreiben die Young Boys in ihrer Medienmitteilung. YB-Sportchef Steve von Bergen ist überzeugt, dass Lakomy das YB-Offensivspiel bereichern werde.

Während polnische Medien Lakomy eher als möglichen Konkurrenten für Sandro Lauper im defensiven Mittelfeld sehen, wird er als Box-to-box-Spieler in Realität ein Nachfolger für Vincent Sierro sein, der vergangenen Winter zu Toulouse wechselte. Bei den Young Boys hiess es zuletzt immer wieder, dass sie unabhängig von Fabian Rieders Abgang einen Spieler für die Achterposition suchen. Zur Ablöse machen die Clubs keine Angaben – das Fachportal «transfermarkt» schätzt Lakomys Wert auf 2 Millionen Euro, weil der Vertrag des Linksfusses aber noch ein Jahr gelaufen wäre, dürfte die tatsächliche Zahlung in einem tieferen Bereich liegen.

Auf Lakomy dürfte irgendwann in den nächsten Wochen ein weiterer Zentrumsspieler folgen, als Rieder-Ersatz. Am liebsten würde der 21-Jährige in die Bundesliga wechseln, wobei er für viele Clubs, die infrage kommen, ein grosses Investment bedeuten würde. Mönchengladbach ist zwar nicht erst eine naheliegende Destination, seit vor kurzem Gerardo Seoane als neuer Trainer vorgestellt worden ist, unter dem Rieder bei YB einst debütierte. Aber deutsche Medien gehen davon aus, dass Gladbach erst Spieler verkaufen muss, bevor genügend Geld vorhanden ist, um Rieder zu holen.

Okou im YB-Trikot

Lakomy ist nicht der erste Zuzug, den die Young Boys auf kommende Saison hin tätigen – bereits im Winter wurde der Transfer des 19-jährigen Schweden Noah Persson kommuniziert, er ist als Linksverteidiger vorgesehen. Der letzte Woche von GC verpflichtete Offensivspieler Malik Deme wird die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft bestreiten. Ob sich der 18-Jährige, der als grosses Talent gilt, auch wenn er noch keine Partie in der Super League absolviert hat, sogleich einen Platz im Kader erobern kann, wird sich weisen müssen.

Und dann ist da noch Teddy Okou, der seit längerem mit YB in Verbindung gebracht wird. Der 25-jährige Franzose krönte seine starke Saison bei Lausanne-Ouchy in der Barrage gegen Sion mit einem herrlichen Solo-Tor. Derzeit weilt er in den Ferien in Brasilien, wo er sich ein YB-Trikot, das vom Cupduell letzten Herbst stammen dürfte, überstreifte und so die Gerüchte weiter befeuerte.

Die Young Boys haben natürlich Notiz von den Leistungen Okous genommen, sie erachten ihn allerdings nicht als möglichen Ersatz für Meschack Elia, sondern als Spieler für die Aussenbahn. Und da sehen sie derzeit keinen Handlungsbedarf. Aktuell ist eine Verpflichtung des Dribblers also kein Thema. Aber das kann sich in den nächsten Monaten ändern. Der Transfersommer hat soeben erst begonnen.

