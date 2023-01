Schneggs neuer Generalsekretär – Ein Nebenjob als Flughafen-Präsident Trotz neuer Top-Kaderposition in der Gesundheitsdirektion will Alexandre Schmidt Berner Flughafen-Präsident bleiben. Das ist zwar legal, aber heikel. Carlo Senn

Alexandre Schmidt wird neuer Generalsekretär der bernischen Gesundheitsdirektion. Gleichzeitig bleibt er jedoch Verwaltungsratspräsident der Flughafen Bern AG. Archivfoto: Raphael Moser

Der frischgebackene Generalsekretär der Gesundheits- und Integrationsdirektion des Kantons Bern heisst Alexandre Schmidt (FDP). Seine neue Funktion dürfte ihn künftig voll in Anspruch nehmen. Schliesslich muss er mithelfen, Tausende von Flüchtlingen in den nächsten Jahren zu integrieren. Zuvor war die Direktion Schnegg mit ihrer Pandemiepolitik in der stärksten Phase der Pandemie fast täglich in den Medien, da war der gesamte Stab des Regierungsrats stark gefordert.