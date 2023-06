Pornografie bei Jugendlichen – Ein Nacktselfie – und dann steht die Polizei vor der Tür Mehr als einmal pro Woche wird im Kanton Bern ein Kind wegen Pornografie verurteilt – etwa, weil es erotische Bilder an andere Minderjährige weiterverschickt hat. Jessica King

Viel überlegt hat Simon (Name geändert) nicht. Der damals Dreizehnjährige aus dem Kanton Bern war einem deutschen Game-Chat beigetreten, als jemand dort pornografische Sticker postete – Bilder von obszönen Szenen, «richtig schlimme», wie er heute sagt. Weil er die Sticker «lustig» fand, kopierte er sie auf sein Handy und postete sie in den Klassenchat, zu dem keine Erwachsenen Zugang hatten. Und vergass die Sache gleich wieder.

Ein paar Tage später sass er in der Schule, als der Schulleiter ihn aus der Klasse holte. Zwei Polizisten standen im Büro des Schulleiters, erzählt er, beide in Zivil, sie begrüssten ihn, sagten, sie seien von der Kantonspolizei, er müsse jetzt mit auf den Posten kommen. Im Auto rätselte Simon, was er wohl falsch gemacht haben könnte, nichts kam ihm in den Sinn. Erst im Büro auf dem Polizeiposten habe er erfahren, welches Delikt ihm vorgeworfen wurde: Verbreitung von Pornografie an Minderjährige. Die Mutter eines der Kinder im Klassenchat habe die pornografischen Sticker gesehen und der Schule gemeldet, diese daraufhin die Polizei informiert.

«Megalang» sei Simon anschliessend auf dem Posten befragt worden: Von wo er die Bilder habe? Wem er die Bilder alles geschickt habe? Ob er wisse, dass das verboten sei? «Keine Ahnung hatte ich, dass das nicht erlaubt war», sagt er heute. Unter anderem, weil er die Bilder arglos in den Chat gepostet hatte, ohne böse Absicht, erhielt er eine relativ milde Strafe: Er musste drei Mal einen Sozialpädagogen besuchen, der ihn zum Thema Pornografie aufklärte.

Was steht im Gesetz? Infos einblenden Es ist verboten, Pornografie unter 16-Jährigen anzubieten, sie ihnen zu zeigen oder sonst wie zugänglich zu machen. Zudem gibt es drei Formen von Pornografie, die unabhängig vom Alter verboten sind: sexuelle Darstellungen mit Kindern, mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten. Solche Filme oder Fotos zu konsumieren, herzustellen, zu besitzen oder weiterzuleiten, ist illegal. Minderjährige können nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Zu Strafmöglichkeiten gehören Bussen, der Besuch von Kursen oder persönliche Leistungen in einer sozialen Einrichtung. (jek)

Schlimmer für ihn war die Reaktion seiner Mutter: «Sie war extrem enttäuscht und traurig», sagt er. «Weil ich so jung mit der Polizei zu tun hatte und es eine Anzeige gegen mich gab.» Auch in der Schule machte sein Fall die Runde. «Man hat mich in anderen Klassen auch als Beispiel genommen, um aufzuzeigen, dass die Verbreitung solcher Bilder illegal ist.»

Tierpornos und Nacktselfies

Simon ist nicht allein – im letzten Jahr wurden 79 Jugendliche im Kanton Bern wegen Pornografie verurteilt, überwiegend waren diese männlich. Das ist weniger als noch 2021 und 2022, als die Verurteilungen mit 119 und 151 Fällen einen Höchststand erreicht hatten. «Grund dafür, dass die Zahlen zurückgehen, könnten unter anderem die Präventionsmassnahmen der Polizei in den Schulen sein», so Nino Santabarbara Küng, Leitender Jugendanwalt der Jugendanwaltschaft Region Bern-Mittelland.

In den letzten Jahren hatte auch die Berner Gesundheit deutlich mehr zu tun – die Stiftung organisiert Kurse und Gespräche mit Jugendlichen, die vom Jugendgericht dazu verordnet wurden. «Früher machten wir die Beratungen einzeln», so Sexualpädagogin Sarah Reist. «Irgendwann wurden es aber so viele Fälle, dass wir zusätzlich auch Gruppenkurse anbieten mussten.» Die Hauptaufgabe: die Jugendlichen zu sensibilisieren.

«Minderjährige Frauen, die Nacktselfies versenden, begehen ein Delikt – weil sie pornografisches Material von Minderjährigen hergestellt haben.» Sarah Reist, Sexualpädagogin

Per Whatsapp werden laut Reist immer wieder pornografische Sticker verschickt. Häufig Thema seien – vor allem bei den Jungs – auch Tierpornografie oder Videos mit teils heftigen Gewaltszenen, die ebenfalls illegal sind. Der häufigste Fall bei minderjährigen Frauen: dass sie Nacktbilder von sich machen und jemandem versenden, etwa dem Freund oder Bekanntschaften aus dem Internet. «Einerseits werden sie Opfer, weil sie dann teilweise erpresst oder unter Druck gesetzt werden – die Jungs drohen damit, die Bilder Kollegen oder Eltern zu schicken», sagt Reist. «Andererseits begehen sie ein Delikt, weil sie pornografisches Material von Minderjährigen hergestellt haben.» Das sei, so die Sexualpädagogin, für die Mädchen emotional oft sehr heftig.

Den Wissensstand unter den Jugendlichen, was bei Pornografie erlaubt ist und was nicht, erlebt Reist als unterschiedlich. Teilweise wüssten sie gut Bescheid – weil die Eltern mit ihnen darüber gesprochen, weil die Jugendlichen sich gegenseitig informiert oder Lehrpersonen sie im Rahmen des Medienkompetenz-Unterrichts aufgeklärt haben, weil die Polizei die Schule besucht hat. «Und andere haben keine Ahnung», sagt Reist. Überrascht seien die Jugendlichen am häufigsten darüber, dass sie keine pornografischen Filme oder Bilder an unter 16-Jährige weiterleiten dürfen. «Und andere meinen fälschlicherweise, dass der reine Konsum von Pornografie als Minderjährige illegal ist.»

Glaubt Simon, dass die Schule ihn besser hätte informieren müssen? «Aufklärung in dem Alter über Pornografie ist schwierig», sagt er nach kurzem Überlegen. Das Thema Sexualität habe er lange nicht ernst nehmen können: «Man reisst eher Sprüche, macht Anspielungen.» Es gebe viel, was man Kindern beibringen sollte – die Frage sei aber, ob sie auch bereit seien, wirklich zuzuhören.

Zur Gruppe gehören

Jugendliche verbreiten nicht nur Pornos, weil sie sie lustig finden oder provozieren möchten. «Bei Mädchen geht es in den Beratungen häufig um Themen wie Selbstwertgefühl und Zugehörigkeit», sagt Reist. So erhoffen sie sich, durch positive Rückmeldungen ihr Selbstbewusstsein zu verbessern, und wollen wissen, wie ihr Körper auf andere wirkt. Oder sie fühlen sich dazu gedrängt. Aber auch Jungs suchten häufig nach Anerkennung und holten sich Bestätigung von aussen, indem sie pornografische Bilder verschickten.

«Es kann sein, dass ein Jugendlicher Gewaltbilder in einem Porno sieht und diese zwar abstossend findet, der Körper aber mit Erregung reagiert.» Sarah Reist, Sexualpädagogin

In den Sitzungen spricht Reist mit den Jugendlichen oft über solche dahinterliegenden Motive. Und sie versucht, sie auch zu schützen. Bei den Mädchen erlebe sie etwa immer wieder, wie stark sie nach der Weiterverbreitung von Nacktselfies litten – auch weil andere in der Schule ihnen Vorwürfe machten. Sie hätten doch wissen müssen, dass der Junge die Bilder weiterschicken könne, hörten die Mädchen etwa. «Ich plädiere dafür, dass die Opfer nicht nochmals verurteilt werden», sagt Reist. «Und dass die Jugendlichen stattdessen mehr füreinander einstehen.»

Aber auch andere Reaktionen können die Jugendlichen stark verunsichern. «Es kann etwa sein, dass ein Jugendlicher Gewaltbilder in einem Porno sieht und diese zwar abstossend findet, der Körper aber mit Erregung reagiert.» Da gehe es darum, die Jugendlichen über natürliche Reaktionen aufzuklären. Aber ihnen auch zu vermitteln, dass sie sich abgrenzen und Nein sagen können: «Wenn zwei Jungs in einer Klasse sagen, sie wollten solche Bilder nicht sehen, kommen oft herablassende Sprüche», so Reist. «Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Jugendlichen zu stützen und zu sagen: Ihr habt das Recht abzulehnen.»

Was Pornos mit Sexualität machen

Auch abgesehen von den rechtlichen Belangen erachtet es Reist als wichtig, dass Erwachsene mit Jugendlichen über Pornografie sprechen, hat doch laut Studien jedes fünfte Kind in der Schweiz zwischen 12 und 13 schon solche Filme auf dem Handy oder Computer gesehen. «Teilweise finden die Jugendlichen einen guten Umgang damit und wissen, dass die Bilder nicht immer real sind», sagt sie. «Bei anderen hingegen kann es sein, dass die Pornos Auswirkungen auf die spätere Sexualität haben.» Etwa wenn sie denken, dass Gewalt an Frauen zu normalem Sex gehört. Oder wenn die Penisgrösse, die Dauer des Akts oder die Menge des Spermas bei ihnen anders sind als in den Filmen. Oder wenn die Mädchen das Gefühl haben, sie müssen bei gewissen Handlungen mitmachen oder Abfolgen beim Sex erfüllen.

So denke jeder elfte Jugendliche, dass Bilder in Pornos der Realität entsprächen. «Das kann dazu führen, dass sie von echtem Sex enttäuscht oder überfordert sind.» Je früher und häufiger Pornos konsumiert werden und je bedeutungsvoller die Erfahrung, desto höher sei zudem die Suchtgefahr, so Reist.

«Ich glaube schon, dass es etwas mit einem macht, wenn man im jungen Alter viele Pornos schaut.» Simon, Jugendlicher aus Bern

Auch Simon glaubt, dass Kinder von Pornos beeinflusst werden können, wenn sie in jungen Jahren viele davon schauen. «Dann ist das deine erste Erfahrung mit Sexualität. Und wie wird dann deine erste echte Erfahrung? Du vergleichst sie automatisch mit den Bildern», sagt er. Selber diskutiere er mit seinen Freunden immer wieder über Pornokonsum – der Vater eines Kollegen habe diesem etwa eingetrichtert, dass sich falsche Vorstellungen und Erwartungen aufbauen könnten. «Deshalb wussten wir alle früh über die negativen Seiten von Pornos Bescheid.»

Auch Sarah Reist empfiehlt Eltern, mit Kindern über Pornografie zu sprechen. Und es wenn nötig immer wieder zu versuchen. «Wenn etwa in den Medien ein Artikel kommt, könnte man fragen, ob sie wüssten, was erlaubt sei, ob das ein Thema sei im Freundeskreis», so Reist. Besser funktionierten solche Gespräche vor allem beim Autofahren oder bei einem Spaziergang, wenn man nebeneinander sei, fügt sie hinzu. «Das macht die Situation einfacher.»









