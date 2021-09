Mehr Zoff als Folge der Pandemie – Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert oft wegen Nichtigkeiten Konflikte unter Nachbarn haben während der Pandemie stark zugenommen. Oft liesse sich eine Eskalation einfach vermeiden. Dies illustriert ein absurdes Fallbeispiel, in dem sich der Lift als Übeltäter entpuppte. Bernhard Kislig

Es begann harmlos, mit einem Klopfgeräusch. Einzelne Bewohner im Mehrfamilienhaus wunderten sich, woher es kam. Bald geriet eine Mieterin in Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. Der Konflikt schwelte längere Zeit, bevor er sich hochschaukelte, angetrieben durch argwöhnische Nachbarinnen und Nachbarn. Auf einmal erzählte man sich im Haus, die verdächtige Mieterin würde die Klopfgeräusche in bösartiger Absicht verursachen. Danach genügte schon das kleinste Geräusch, um manche zur Weissglut zu treiben.

Dieser Fall ist in zweierlei Hinsicht typisch für Nachbarschaftskonflikte: Erstens entzünden sich die Spannungen oft an Kleinigkeiten, und zweitens werden anschliessend Verhaltensweisen fälschlicherweise als feindselig interpretiert. So kommt es schnell zur Eskalation. «Schon wenn ein Kübel nicht am richtigen Ort steht, kann sich eine Auseinandersetzung zuspitzen», sagt Mediatorin Claudia Wolf, die zum Einsatz kommt, wenn zerstrittene Parteien Konflikte nicht mehr untereinander regeln können.

Verärgerte Nachbarn klopfen zurück

Auch im beschriebenen Fall kam es zur Eskalation: Fast wie in Mani Matters Lied «Dr Hansjakobli und ds Babettli» klopften verärgerte Nachbarn zurück, manche gingen dafür sogar ins Treppenhaus. Mehrere Mieterinnen und Mieter beschwerten sich bei der Verwaltung und drohten mit Wegzug. Als Folge davon verwarnte die Liegenschaftsverwaltung die verdächtigte Frau. Diese bestritt die Vorwürfe. Doch die Klopfgeräusche wollten einfach nicht aufhören, und die Spannungen unter den Nachbarn gärten weiter.

Manchmal wissen sich Betroffene nicht anders zu helfen, als ihre Rechtsschutzversicherung einzuschalten. Symbolfoto: Getty Images

«Je weiter ein Konflikt eskaliert, desto mehr verstricken sich die involvierten Parteien in emotionale Spannungen und entfernen sich zunehmend von der eigentlichen Konfliktursache», sagt Mediator Hansjörg Ryser. Seine Aufgabe als Vermittler sei es jeweils, zuerst das Dickicht an Emotionen zu lichten. «Wenn wir gemeinsam auf den Kern des Problems stossen, ist es meist schon fast gelöst.»

Lange zehn Jahre brodelte der Konflikt im Mehrfamilienhaus. Die Verwaltung hatte schliesslich die Nase voll und wollte eine Kündigung aussprechen. Als letzte Hoffnung auf eine friedliche Lösung kam Mediator Hansjörg Ryser zum Einsatz. Gemeinsam mit Fachleuten fand er heraus, dass die Klopfgeräusche von Heizungsleitungen und vom Lift kamen und die Frau zu Unrecht jahrelang beschuldigt wurde. Mit dieser Erkenntnis und einigen baulichen Massnahmen konnte der Konflikt rasch beigelegt werden.

Starke Zunahme während der Pandemie Infos einblenden Gemäss einer Erhebung der Rechtsschutzversicherung Axa-Arag haben Nachbarschaftsstreitigkeiten während der Pandemie im vergangenen Jahr um 23 Prozent zugenommen. Auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres verzeichnet sie eine erhöhte Zahl an solchen Konflikten. Lärmklagen und Baueinsprachen sind 2020 gar um 73 Prozent gestiegen. Die Axa-Arag zählt gemäss eigenen Angaben mit 240 Angestellten und einem Prämienvolumen von 130 Millionen Franken zu den führenden Rechtsschutzversicherungen der Schweiz. Der Grund für die Zunahme dürfte direkt mit der Pandemie zusammenhängen: Aufgrund von Homeoffice-Vorgaben verbrachten Angestellte viel mehr Zeit zu Hause, wodurch es häufiger zu Reibungen mit Nachbarinnen und Nachbarn kam. «Die Corona-Pandemie hat zwar nicht direkt neue Brandherde zwischen Nachbarn entfacht, störende Punkte wurden aber verstärkt wahrgenommen», stellt Axa-Arag Anwältin Alexandra Pestalozzi fest. Die häufigsten Ursache für Nachbarschaftskonflikte waren gemäss der Axa-Arag-Erhebung die Höhe oder der Abstand von Sträuchern, Hecken und Bäumen. Aber auch Lärmemissionen oder Bauvorhaben standen oft am Anfang einer Auseinandersetzung. Bei solchen Konflikten sind Gerichtsverfahren laut Pestalozzi risikoreich und oft sehr langwierig. Zudem löse ein richterliches Urteil allein den Konflikt nicht. Manchmal sei es hilfreich, eine unparteiische Stelle hinzuzuziehen. Die Anwältin verweist dabei auf «gute Erfahrungen mit Mediationen». Um Konflikte gar nicht erst eskalieren zu lassen, rät sie zu folgender Faustregel: «Vermeiden Sie das, was Sie selbst stören würde.» (ki)

Manchmal wissen sich Betroffene nicht anders zu helfen, als ihre Rechtsschutzversicherung einzuschalten. Kommt es dazu, ist oft schon viel Geschirr zerschlagen. In solchen Fällen bringt eine Mediation längst nicht immer die erhoffte friedliche Lösung.

«Geht es beispielsweise nur noch um rechtliche Fragen, bin ich die falsche Person», sagt Claudia Wolf. Eine wichtige Bedingung für eine Mediation sei zudem, dass die zerstrittenen Parteien überhaupt bereit sind, einen Kompromiss zu suchen.

Rechtliche Auseinandersetzungen mit Nachbarinnen und Nachbarn sind nervenaufreibend und belasten das Verhältnis auf lange Zeit, da es vor Gericht meist einen Verlierer gibt.

Enormer Stress

Auch der persönliche Stress kann enorm sein. So erzählte zum Beispiel ein Betroffener in einer Mediation von Claudia Wolf, dass es ihm den Magen zusammenziehe, wenn er auf der Strasse nur schon ein Auto erblicke, das dem Fahrzeug seines Nachbarn ähnlich sehe.

Um solche Probleme zu vermeiden, empfehlen die in solchen Konflikten erfahrenen Mediatoren, früh das Gespräch zu suchen. Oder in den Worten Mani Matters der Nachbarin vermehrt «He, he, Frou Meier!» zu rufen, wenn einen etwas stört. «Leider sind wir Schweizer nicht gut darin, in solchen Momenten auf andere zuzugehen», sagt Hansjörg Ryser. Und anstatt zu rufen, rät Ryser, allenfalls bei einem Kaffee das Gespräch zu suchen: «Es bringt mehr, beispielsweise zum Klopfgeräusch Fragen zu stellen, anstatt von Beginn weg jemanden zu beschuldigen.»

«Leider sind wir Schweizer nicht gut darin, bei Spannungen auf andere zuzugehen.» Hansjörg Ryser, Mediator

Aus diesem Grund eskalierte auch der Konflikt in einem Fall, den Claudia Wolf betreute. Anwohner fühlten sich durch ihren Nachbarn in der höher gelegenen Liegenschaft nicht nur beobachtet, sondern mit der Zeit richtiggehend kontrolliert: Ständig stand jemand am Fenster und schaute herunter. In der Mediation stellte sich heraus, dass sich hinter dem Fenster die Küchenkombination verbarg, wo die Nachbarn regelmässig kochten und ihren Abwasch erledigten.

Statt der Gegenpartei auf Fehler hinzuweisen, empfiehlt Wolf, bei sich selbst zu beginnen: «Verärgerte Anwohner sind keine Opfer, sie können stattdessen auf die Gegenpartei zugehen, Vorschläge machen und einer friedlichen Lösung zuliebe auch ein Stück weit grosszügig sein.» Sie verweist dabei auf die Glücksforschung, die zeigt, dass es uns guttut, wenn wir andere unterstützen können.

Wenn trotz solcher Bemühungen ein Konflikt weiter eskaliert, ist es ratsam, in weiteren Schritten je nachdem die Hausverwaltung, eine Mediation oder allenfalls juristischen Rat beizuziehen.

