Analyse zum Urteil gegen Amber Heard – Ein Moment für #MenToo Die Jury hat die Schauspielerin schuldig gesprochen, ihren Ex-Mann Johnny Depp verleumdet zu haben. Nun wäre ein guter Moment, nach den Grenzen der #MeToo-Bewegung zu fragen. Meinung Michèle Binswanger

Das Gericht kaufte ihr ihre Schilderungen nicht ab: Amber Heard vor der Urteilsverkündung. Foto: Evelyn Hockstein (AP/Keystone)

Er hat es geschafft. Nach sechs Wochen Prozess, in dem sehr viel Geld geflossen und ein riesiger Haufen schmutziger Wäsche vor den Augen der Weltöffentlichkeit ausgebreitet wurde, hat Johnny Depp recht bekommen. 24 Mal bejahte die Jury jene Fragen, um die man zuvor wochenlang gerungen hatte. Hat Amber Heard Depp mit ihrem Artikel in der «Washington Post» verleumdet? Yes. Hat sie es in vollem Bewusstsein getan, dass es nicht stimmt? Yes. Wollte sie Depp damit schaden? Yes.