Krimi der Woche – Ein Mittelsmann auf dem Weg in die Hölle Im Siebzigerjahre-Krimi «Keine weiteren Fragen» von Ross Thomas soll ein geklautes Buch von enormem Wert zurückgekauft werden. Und dann geht alles schief. Hanspeter Eggenberger

In der Library of Congress in Washington befindet sich das Buch, das den Fall in Ross Thomas’ Krimi auslöst. Foto: CQ-Roll Call/Getty Images

Der erste Satz

Das einzig Interessante in der Post an diesem Morgen war der Räumungsbescheid für meine Mietwohnung.

Das Buch

Die Erstausgabe der «Naturalis Historia», der «Naturgeschichte» des römischen Gelehrten Plinius aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, befand sich als Leihgabe eines zeitweise reichen Mannes in der Kongressbibliothek in Washington. Aber seine Erbin wollte das äusserst wertvolle Buch zurück, da sie in Geldnöten steckte. Sie schickte den befreundeten Privatdetektiv Jack Marsh, um das Buch an der Ostküste abzuholen und nach Kalifornien zu bringen. Doch Marsh und das Buch verschwanden spurlos. Offenbar wurde der Detektiv entführt, und die Entführer verlangen nun 250’000 Dollar für den Mann und vor allem für das Buch. Hier kommt Philip St. Ives ins Spiel, ein professioneller Mittelsmann, ein «Go-Between», wie die Amerikaner sagen.

St. Ives, ein Spieler, Frauenheld, Dandy, ist der Held von fünf Romanen, die der legendäre amerikanische Politthriller-Autor Ross Thomas (1928–1995) zwischen 1969 und 1976 unter dem Pseudonym Oliver Bleeck veröffentlichte. Der Fall mit dem verschwundenen Plinius-Wälzer ist der letzte davon. Er ist damals unter dem Titel «Schreie im Regen» auch auf Deutsch erschienen, allerdings in einer gekürzten Fassung. Im Rahmen der Werkausgabe von Ross Thomas im Berliner Alexander Verlag ist «No Questions Asked», so der Originaltitel, jetzt unter dem Titel «Keine weiteren Fragen» in neuer Übersetzung erstmals vollständig auf Deutsch erschienen.

Mit einem Koffer Geld von der Versicherung macht sich St. Ives in einer Winternacht mit heftigem Schneegestöber auf, den Plinius zurückzukaufen. Doch die Übergabe läuft schief. Das Geld ist weg. Das Buch ebenfalls. Und eine Leiche liegt im Schnee. Doch Philip St. Ives bleibt an dem Fall dran, denn wenn er das Buch und das Geld wiederbeschafft, will die Versicherung ihn fürstlich bezahlen. Und Geld braucht er immer. Doch die Geschichte nimmt ein paar unerwartete Wendungen.

Dies ist gewiss nicht eines der Meisterwerke von Ross Thomas. Zu diesen zählen sein Erstling «Kälter als der kalte Krieg» von 1966, dann «Umweg zur Hölle» von 1978, «Dornbusch» von 1984, sein letzter Roman «Die im Dunkeln» von 1994 und vor allem «The Fools in Town Are on Our Side» von 1970, der in der deutschen Werkausgabe noch aussteht. Aber auch «Keine Fragen mehr» hat die Qualitäten, die typisch sind für den Autor: nüchtern-lakonischer Erzählstil, knackige Dialoge, trockener Humor. Der Blick auf Stil und Stimmung der jeweiligen Zeit ist ironisch. Und die ernsthaften Avancen von Frauen hält St. Ives für «ehrlich und aufrichtig und von den besten Absichten inspiriert, mit denen, wie allgemein bekannt, der Weg in die Hölle gepflastert ist».

Die Wertung

Originalität ★★★★☆

Spannung ★★★☆☆

Realismus ★★☆☆☆

Humor ★★★★☆Gesamteindruck ★★★★☆

Der Autor

Journalist, Wahlkampfberater, Krimiautor: Ross Thomas hatte eine bewegte Karriere. Foto: Patricia Williams

Ross Thomas, geboren 1926 in Oklahoma City, gestorben 1995 in Santa Monica, Kalifornien, war im Zweiten Weltkrieg als Soldat auf den Philippinen. Er arbeitete unter anderem als Journalist in den USA, in Deutschland und in Nigeria. In den 1950ern baute er in Bonn das Büro des amerikanischen Radiosenders AFN auf. Später war er PR- und Wahlkampfberater für Politiker wie Lyndon B. Johnson sowie Gewerkschaftssprecher.

Erst mit 40, nach jahrelangen intimen Einblicken in den Politbetrieb, begann er mit dem Schreiben von Politthrillern. Für seinen ersten Roman «The Cold War Swap» («Kälter als der kalte Krieg») wurde er 1967 mit dem Edgar Allan Poe Award für den besten Erstling ausgezeichnet; einen weiteren Edgar erhielt er 1985 für «Briarpatch» («Dornbusch»). Von 1966 bis 1994 schrieb Thomas 25 Politthriller und Kriminalromane, darunter unter dem Pseudonym Oliver Bleeck fünf Romane um den «Go-Between» Philip St. Ives. Ab 1982 schrieb er auch Drehbücher für TV-Serien.

Alle Romane von Ross Thomas, die ursprünglich auf Deutsch oft nur stark gekürzt herausgegeben wurden, erscheinen seit 2005 im Berliner Alexander-Verlag in einer originalgetreuen deutschen Werkausgabe. Der jetzt neu erschienene Roman «Keine weiteren Fragen» ist der 21. Band dieser verdienstvollen Werkausgabe.

Von 1975 bis zu seinem Tod als Folge von Lungenkrebs zwei Monate vor seinem 70. Geburtstag lebte Ross Thomas mit seiner zweiten Frau im Strandort Malibu bei Los Angeles.

Ross Thomas: «Keine weiteren Fragen» (Original unter dem Pseudonym Oliver Bleeck: «No Questions Asked». 1976; eine gekürzte deutsche Ausgabe erschien 1976 unter dem Titel «Schreie im Regen»). Aus dem Englischen von Henner Löffler und Gisbert Haefs. Alexander-Verlag, Berlin 2021. 247 S., ca. 20 Fr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.