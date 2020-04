Kopf des Tages – Ein Milliardär bettelt um Geld Richard Branson, der schillernde Patron der Virgin Group, will Geld von Grossbritannien. Dort gilt er aber als Steuerflüchtling. Meinung Rita Flubacher

Richard Branson präsentiert sich als Playboy und Wohltäter, ist als Chef der Virgin Group jedoch ein durchaus harter Geschäftsmann. Foto: Reuters

Es ist zweifelsohne einfacher, seine Landsleute um Geld anzupumpen, wenn man nicht eine herrliche tropische Insel sein Eigen nennt und obendrein ein Raketenflugzeug besitzt, um damit zahlende Passagiere in den Weltraum zu befördern. Just in dieser Klemme steckt Englands schillerndster Unternehmer, der 69-jährige Richard Branson. Er benötigt dringend 500 Millionen Pfund (600 Millionen Franken) vom Staat, um seine Airline Virgin Atlantic, an der er 51 Prozent hält, vor der Pleite zu retten.

Virgin ist wie die gesamte Luftfahrtindustrie vom Coronavirus lahmgelegt worden. Was das bedeutet, erlebte Branson diese Woche mit Virgin Australia, an der er 10 Prozent hält. Weil die australische Regierung kein Geld einschiessen mochte, meldete die Airline am Dienstag Insolvenz an.

Und auch auf Geschäftsfreunde ist in diesen Zeiten kein Verlass mehr. Am Mittwoch zog die grosse US-Airline Delta den Stecker. Die Amerikaner, die mit 49 Prozent an Virgin Atlantic beteiligt sind, wollen kein Geld mehr verbrennen, schliesslich kämpfen sie ja mit den gleichen Problemen.

Branson gilt als klassischer Steuerflüchtling

Bleibt für Branson nur noch die Möglichkeit offen, ebenfalls vom staatlichen Hilfspaket namens Covid Corporate Finance Facility zu profitieren, das London geschnürt hat. Damit da was fliesst, muss die Airline Virgin Atlantic beweisen, dass sie überlebensfähig ist und dass sie sich zuvor hart um private Zuschüsse bemüht hat. In beiden Punkten haben die Behörden ihre Zweifel. Die Airline hatte 2017 und 2018 zweistellige Millionenverluste verbucht. Den Turnaraound wollte Virgin Atlantic in diesem Jahr hinbekommen. Damit ist die Airline in einer deutlich schlechteren Verfassung als Konkurrentin Easyjet, die bereits eine Zusage für die Finanzhilfe erhalten hat.

Was jedoch besonders schwer wiegt: Branson, der zwar 1999 wegen seiner Verdienste von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde und sich seither Sir Richard nennen darf, gilt in den Augen vieler Briten als klassischer Steuerflüchtling. Bereits in jungen Jahren hatte er sich eine 30 Hektaren grosse Insel in den britischen Jungfern-Inseln gekauft und zu einem Luxusresort für die Allerreichsten ausgebaut. Auf Necker Island, wie der paradiesische Ort heisst, lässt sich der exzentrische Geschäftsmann gerne am Pool oder beim Kitesurfen mit attraktiven Mannequins ablichten. Seit 14 Jahren hat er seinen festen Wohnsitz dort und liefert dem britischen Fiskus keine Steuern mehr ab.

Vier Milliarden Pfund Vermögen

Sein Vermögen wird auf vier Milliarden Pfund geschätzt. Kein Wunder, wird in Grossbritannien die Forderung laut, er möge doch die Durststrecke aus seiner eigenen Tasche überwinden. Er habe sich nicht aus steuerlichen Gründen aus England abgemeldet, sondern aus Liebe zu den britischen Jungfern-Inseln, schrieb Branson in einem internen Schreiben, das seinen Weg in die Medien fand. Seine Virgin Group, zu der die Airline, Eisenbahnen, Weltraumaktivitäten und vieles mehr gehören, habe «Hunderttausende Jobs geschaffen und Hunderte von Millionen an Steuern weltweit entrichtet». Die in England domizilierten Firmen seien in England besteuert worden.

Und um seine Aufrichtigkeit zu demonstrieren, sicherte Branson zu, sein Haus und die Luxusanlagen auf Necker Island als Absicherung anzubieten. Auch will er 250 Millionen Pfund in die Firmen seiner Virgin Group investieren.

London hat noch nicht geantwortet. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Regierung die Investmentbank Morgan Stanley mit einer eingehenden Überprüfung von Virgin Atlantic beauftragt. Und das braucht natürlich Zeit.